Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
Остин Ривз ответил на вопрос о планах на будущее .
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз на данный момент не готов сказать, где собирается продолжить карьеру.
Ожидается, что Ривз откажется от опции на 14,8 млн долларов на следующий сезон.
«Я в этом бизнесе уже пять лет, и вы, наверное, меня хорошо знаете. Стараюсь не заморачиваться.
Живу сегодняшним днем. Мне повезло играть за эту организацию. Заниматься делом, которым увлекся еще в детстве. Я зарабатываю хорошие деньги... Пока не думаю о том, что буду делать в будущем. Живу сегодняшним днем, так что всему свое время», – заявил Ривз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
если Лейкерс дадут 30ку, останется у них, потому что не раз выражал им лояльность. Другие команды точно дадут больше... какой нибудь Вашик и 40кк
ну уж, совсем все мыслительные процессы, которые происходят в голове, транслировать необязательно было
