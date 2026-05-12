Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»

Остин Ривз ответил на вопрос о планах на будущее .

Форвард «Лейкерс » Остин Ривз на данный момент не готов сказать, где собирается продолжить карьеру.

Ожидается, что Ривз откажется от опции на 14,8 млн долларов на следующий сезон.

«Я в этом бизнесе уже пять лет, и вы, наверное, меня хорошо знаете. Стараюсь не заморачиваться.

Живу сегодняшним днем. Мне повезло играть за эту организацию. Заниматься делом, которым увлекся еще в детстве. Я зарабатываю хорошие деньги... Пока не думаю о том, что буду делать в будущем. Живу сегодняшним днем, так что всему свое время», – заявил Ривз.