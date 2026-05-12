Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высоко оценил вклад защитника Эджея Митчелла в серии против «Лейкерс» (4-0).

«Это было невероятно. Можно сказать, он был нашим лучшим игроком в этой серии... Все сложилось воедино на глазах у всего мира», – сказал Гилджес-Александер.

За серию 23-летний Митчелл набирал в среднем 22,5 очка (56,3% с игры, 25% из-за дуги), 3 подбора, 6 передач и 1,8 перехвата.

Следующие 2 сезона в его контракте с «Тандер» негарантированы – по 2,9 млн долларов за каждый.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Брэндона Рахбара в соцсети X
Чувак по меркам нба играет бесплатно. Вот он, лучший контракт в лиге прямо сейчас:)
Ответ Blackrock
Чувак по меркам нба играет бесплатно. Вот он, лучший контракт в лиге прямо сейчас:)
Митчелл,Уоллас и Маккейн три х-фактора Тандер в этой серии)
Эйджей Митчелл похож на Дерона Уильямса с нормальной прической)
