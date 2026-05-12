Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»

Леброн ответил, продолжит ли карьеру в НБА.

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс после завершения сезона для «Лейкерс» ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Конечно же, прямо сейчас я не знаю. Мы еще не оправились от поражения.

Я не знаю, что ждет меня в будущем... Мне надо поговорить с семьей, побыть вместе с ними, и когда придет время, вы будете знать, какое решение я принял», – заявил 41-летний баскетболист.