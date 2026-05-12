«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
«Тандер» прервали серию неудач чемпионов в следующих сезонах после триумфа.
«Оклахома» стала первым действующим чемпионом за последние 7 лет, которому удалось пройти дальше второго раунда плей-офф в следующем сезоне после завоевания титула.
«Рэпторс»: 2019 – чемпионы, 2020 – вылет во втором раунде
«Лейкерс»: 2020 – чемпионы, 2021 – вылет в первом раунде
«Бакс»: 2021 – чемпионы, 2022 – вылет во втором раунде
«Уорриорс»: 2022 – чемпионы, 2023 – вылет во втором раунде
«Наггетс»: 2023 – чемпионы, 2024 – вылет во втором раунде
«Селтикс»: 2024 – чемпионы, 2025 – вылет во втором раунде
До «Тандер» последним действующим чемпионом, вышедшим в финал конференции на следующий год, были «Уорриорс» (2019), которые тогда снова попали в финал.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
22 комментария
Или раскачивать Митчелов и прочих Маккейнов, а когда те запросят (если покажут себя) то толкнуть куда-то?
В общем головняк приятный, но он головняк