«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда

«Тандер» прервали серию неудач чемпионов в следующих сезонах после триумфа.

«Оклахома» стала первым действующим чемпионом за последние 7 лет, которому удалось пройти дальше второго раунда плей-офф в следующем сезоне после завоевания титула.

  • «Рэпторс»: 2019 – чемпионы, 2020 – вылет во втором раунде

  • «Лейкерс»: 2020 – чемпионы, 2021 – вылет в первом раунде

  • «Бакс»: 2021 – чемпионы, 2022 – вылет во втором раунде

  • «Уорриорс»: 2022 – чемпионы, 2023 – вылет во втором раунде

  • «Наггетс»: 2023 – чемпионы, 2024 – вылет во втором раунде

  • «Селтикс»: 2024 – чемпионы, 2025 – вылет во втором раунде

До «Тандер» последним действующим чемпионом, вышедшим в финал конференции на следующий год, были «Уорриорс» (2019), которые тогда снова попали в финал.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Пока совершенно непонятно, кто может составить оппозицию такой Оклахоме. Фактически у них два отличных состава, когда у других даже один с трудом набирается
В данный момент только САС могут быть такой командой, если не погоняться за престарелыми типа ещё звёздами, тем самым угоробив платёжку и командную химию
Комментарий скрыт
Я вот будучи болельщиком ОКС даже задумался, а не торгануть ли Джей Дабом на будущее?!
Или раскачивать Митчелов и прочих Маккейнов, а когда те запросят (если покажут себя) то толкнуть куда-то?
В общем головняк приятный, но он головняк
Этот сезон показал, что Джей даб и не нужен команде. Если и выходил на площадку, то явно не играл на 2-3 звезду
Может и играл бы, травмы же это набор формы, но 2/3 сезона без него. А значит можно и заворачивать
Лейкерс и тут выделились)
Так говорить может лишь тот, кто не помнит обстоятельств. Не вылети Дэвис, Лейкерс были бы как минимум на месте Санс в финале, а то и на большее замахнулись. Несчастный случай, что поделать.
Если бы у бабушки был ...Дэвис..)
А эту машину вообще реально кому то остановить??
Сейчас паренёк один малый обточит локти и подъедет)
Ну и че этот 1 воин в поле оклы сделает?
