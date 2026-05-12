Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»

Редик рассказал, насколько для него важна работа и результат «Лейкерс».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после завершения сезона для команды оценил уровень своей вовлеченности в работу.

«Я уже 17-й год являюсь частью команды НБА. И каждую команду я рассматриваю как живой организм. Возможно, я уже приводил такое сравнение... По ходу сезона организм чувствует себя хорошо, а где-то чувствует недомогание, где-то вообще ему совсем плохо. Все это происходило с нами по ходу этого сезона, на разных его этапах. А когда сезон завершается, организм мертв. В следующем сезоне он будет другим. Рынок свободных агентов и все дела.

Я простой белый парень из Вирджинии. Для меня это очень важно. Принимаю все близко к сердцу. Для меня это важнее, чем... Слушайте, у меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете (смеется). Да ладно, я люблю мою жену и детей.

В общем, да, очень жаль, что все закончилось. Мне хотелось продолжения. Я наслаждался процессом», – заявил Редик на пресс-конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
Приятный классный мужик, пусть как можно дольше тренирует лал
Лучший трешник ЛАЛ Руи, но его нет в последней атаке
