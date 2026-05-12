Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
Дончич опроверг слухи, что решил не рисковать здоровьем в плей-офф.
Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич опроверг информацию о том, что приблизился к восстановлению после мышечной травмы по ходу серии с «Тандер» (0-4).
«Очень жаль, что все так вышло. Знаю, что моего возвращения ждали, но я был далек от этого. В прессе писали, что я близок, но это не так. Никто из этих людей не знает, как все было. Я вышел бы на площадку, если мог бы, 100 процентов. И все здесь собравшиеся знают это.
Весна – лучшее время для игры в баскетбол. Очень грустно, когда не можешь помочь своим товарищам в плей-офф», – заявил словенец на пресс-конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
7 комментариев
Пусть лечится , и готовится к новому сезону, против такой Оклы даже он бы не помог Максимум выиграли бы 1-2 матча
Дончич то сломался в игре с OKC, такое вот колесо фортуны. Тот матч LAL слил 139-96 и Реддик зачем-то держал Луку на площадке. Можно конечно говорить про то, что от травмы никто не застрахован и т.д. и т.п. но Реддик очевидно неопытный тренер, за что клуб и поплатился. Будут оплачивать набивание шишек медийным Реддиком из своего кармана долларами, концом карьеры Леброна и праймом Дончича. Так держать.
