Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»

Джеймс прокомментировал завершение своего 23-го сезона.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями об окончании своего 23-го сезона в НБА .

«Слушайте, ну вот, черт возьми, я выложился на площадке без остатка… И уж точно я не считаю свой год разочарованием», – сказал Джеймс.

«Лейкерс » завершили сезон, вылетев из второго раунда от «Оклахомы» (0-4).

41-летний Джеймс в плей-офф выдавал в среднем 23,2 очка (45,9% с игры, 32,7% из-за дуги), 6,7 подбора и 7,3 передачи.