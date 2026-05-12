Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
Джеймс прокомментировал завершение своего 23-го сезона.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями об окончании своего 23-го сезона в НБА.
«Слушайте, ну вот, черт возьми, я выложился на площадке без остатка… И уж точно я не считаю свой год разочарованием», – сказал Джеймс.
«Лейкерс» завершили сезон, вылетев из второго раунда от «Оклахомы» (0-4).
41-летний Джеймс в плей-офф выдавал в среднем 23,2 очка (45,9% с игры, 32,7% из-за дуги), 6,7 подбора и 7,3 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
В любом случае сезон у Брона вышел вполне себе удачным (за 10-очковую серию немного обидно, ну да ладно), а последние месяцы так вообще приятно удивили тем, как он смог перестроить игру. Верю, что впереди еще минимум пара лет карьеры у него.
Жаль, что травмы в итоге испортили команде сезон, хоть всё равно титул и не светил.
Ребята, которые тут сиебутся, вы хотели чтобы он в 1 лицо затащил серию против действующего чемпиона и победителя регулярки? Со сломанной 1 опцией, и Ривзом ? И ДоминЭйтоном?
Сейчас как раз тот случай, когда состав действительно слаб. (играющий состав)
И Леброн даже близко не тот доминатор, который заносил лэйапы с двумя людьми на плечах. Висели на нём не хуже чем на Коле или Вемби сейчас.
И тем не менее, он полезен, он уверен, он делает куда больше чем кто либо в его годы.
Респект.
А вот мотивацию для него я больше не вижу. Рекорды все побиты, чемпионство не светит без рингчейзерства (что такому Леброну должно быть западло) , денег выше крыши.
Зачем?
Наследие?
Полный порядок с ним. Он не может сделать НИЧЕГО чтобы однозначно обойти Джордана, ну разве что обыграть настоящих инопланетян.
По мне было бы красиво, если бы ушёл сейчас.
ПыСы. Но думаю, не дадут: слишком много денег можно собрать за анонсированный "последний сезон"