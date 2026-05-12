Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними

Дончич предпочел провести время с дочерьми, а не в сбороной.

Звездный защитник «Лейкерс » Лука Дончич выложил заявление, касающееся его планов на лето.

«Я люблю своих дочерей больше всего на свете, и они всегда будут для меня на первом месте. Продолжая бороться за совместную опеку над ними, я был вынужден принять трудное решение между игрой за сборную Словении и возможностью провести это лето с дочерьми. К сожалению, в последние восемь месяцев мне было чрезвычайно трудно видеться с ними.

Я отдал все ради выступлений за Словению, и я разочарован, что этим летом не смогу сыграть за свою страну. Но прямо сейчас мои дочери и отцовские обязанности – мой главный приоритет», – написал Дончич.

В июле сборной Словении предстоят матчи квалификации к чемпионату мира-2027 с командами Эстонии и Швеции. На данный момент словенцы занимают первое место в группе H.