Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»

Кейд Каннингем отреагировал на судейство в 4-м матче в Кливленде.

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем после проигрыша в четвертом матче серии против «Кливленда» (103:112, 2-2) не стал ссылаться на разницу в количестве штрафных как на определяющий фактор неудачи.

«Кэвс» бросили 34 штрафных, 15 из них на счету защитника Донована Митчелла. «Пистонс» же всего 12 раз вставали на линию.

«Две команды сегодня играли в две разные игры. Но так уж получилось, надо было отталкиваться от этого. Я довольно быстро понял, что это будет один из тех самых вечеров. Меня ударили по руке в начале игры, свистка не последовало. После этого никто из судей не хотел на меня смотреть, и я примерно понимал, что происходит. Поэтому надо просто играть дальше, не позволяя этому нас сломить.

Это часть игры. Бывает по-разному, но в гостях обычно тяжело. Поэтому нужно контролировать свои эмоции, контролировать то, что зависит от нас, и играть в лучший баскетбол, на который мы способны.

Не знаю, может быть, итоговая разница вышла в 20 штрафных. И это определенно нам не помогло. Но не поэтому мы проиграли», – сказал Каннингем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Коти Дэвиса
logoНБА
logoКейд Каннингем
logoДетройт
logoКливленд
судьи
logoНБА плей-офф
Вы пропустили рывок 21-0 на старте второй половины, у вас старт набрал всего 51 очко, если бы не Лаверт, вообще могли бы тридцатку улететь, тут уж точно не в штрафных дело.
Отзеркалили первую игру в серии, когда судьи свистели все в обратную сторону.
Во всем паритет
Не совсем. Абсолютное большинство штрафных игроки набирают с контакта внутри дуги, в основном в краске. На трехочковых сложно набрать много штрафных бросков. Так вот, Детройт атакует в основном через краску. Априори, они и должны чаще выходить на линию штрафных. У Детройта в этом матче 60 бросков внутри дуги и только 23 трехочковые. А в Кливленда 41 треха и 37 броска двухочковых. На 60 бросках Пистонс получают 14 штрафных, а Кавс на 37 бросках - 34 штрафных. Это аномалия. А в 1 матче у Детройта 58 бросков и 35 штрафных, у Кливленда 42 броска и 16 штрафных. Тоже немного перебор и домашнее судейство. Но в 4 матче лига очень хотела продлить серию. Ну и Детройт не очень то и был против этого.
В четвертом матче Детройт мало в проходы ходил, от слова совсем. Большинство бросков - средние и ’’ближние’’ средние, в том числе и флоутеры - отсюда и разница штрафных
Дюрена пора на лавку сажать, совсем бесполезен в этой серии как и Стюарт, в атаке оба нулевые, в защите тоже и без них справятся, Рид смотрится гораздо лучше и главное, что набирает очки и сам себе моменты создаёт.
Кейду надо что-то с потерями делать, это сильно усложняет жизнь тройту. В принципе по делу сегодня проиграли, ключевым моментом наверное стала потеря Дюрена, когда ему Кейд с трёхи под кольцо мяч скидывал, после этого уже развалились окончательно.
