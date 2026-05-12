Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»

Кейд Каннингем отреагировал на судейство в 4-м матче в Кливленде.

Разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем после проигрыша в четвертом матче серии против «Кливленда » (103:112, 2-2) не стал ссылаться на разницу в количестве штрафных как на определяющий фактор неудачи.

«Кэвс» бросили 34 штрафных, 15 из них на счету защитника Донована Митчелла. «Пистонс» же всего 12 раз вставали на линию.

«Две команды сегодня играли в две разные игры. Но так уж получилось, надо было отталкиваться от этого. Я довольно быстро понял, что это будет один из тех самых вечеров. Меня ударили по руке в начале игры, свистка не последовало. После этого никто из судей не хотел на меня смотреть, и я примерно понимал, что происходит. Поэтому надо просто играть дальше, не позволяя этому нас сломить.

Это часть игры. Бывает по-разному, но в гостях обычно тяжело. Поэтому нужно контролировать свои эмоции, контролировать то, что зависит от нас, и играть в лучший баскетбол, на который мы способны.

Не знаю, может быть, итоговая разница вышла в 20 штрафных. И это определенно нам не помогло. Но не поэтому мы проиграли», – сказал Каннингем.