Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»

Главный хейтер Леброна отреагировал на вылет «Лейкерс».

Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал четвертую победу «Тандер» в серии с «Лейкерс» (4-0), а также спрогнозировал будущее суперзвезды калифорнийцев Леброна Джеймса .

«Оклахома-Сити » имеет результат 8-0 в плей-офф без своего второго лучшего игрока. Поздравляю с сухой победой над «Лейкерс». Те сегодня отдали все, что было, но все равно проиграли.

Я предполагаю, что 1) Леброн проведет как минимум еще один сезон и 2) сделает это в другой команде.

Как мне кажется, Леброн предложит огромную скидку, чтобы остаться в Лос-Анджелесе и играть в следующем сезоне за «Лейкерс ». И я думаю, что Лука тихо скажет: «Только не это», – написал журналист в соцсетях.