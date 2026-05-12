Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»
Главный хейтер Леброна отреагировал на вылет «Лейкерс».
Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал четвертую победу «Тандер» в серии с «Лейкерс» (4-0), а также спрогнозировал будущее суперзвезды калифорнийцев Леброна Джеймса.
«Оклахома-Сити» имеет результат 8-0 в плей-офф без своего второго лучшего игрока. Поздравляю с сухой победой над «Лейкерс». Те сегодня отдали все, что было, но все равно проиграли.
Я предполагаю, что 1) Леброн проведет как минимум еще один сезон и 2) сделает это в другой команде.
Как мне кажется, Леброн предложит огромную скидку, чтобы остаться в Лос-Анджелесе и играть в следующем сезоне за «Лейкерс». И я думаю, что Лука тихо скажет: «Только не это», – написал журналист в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Pikachy88888888: "Думаю, Скипу Бэйлессу нужно все-таки скипнуть бейлис, чтобы не сочинять сказки из головы".