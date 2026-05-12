  • Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»
Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»

Главный хейтер Леброна отреагировал на вылет «Лейкерс».

Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал четвертую победу «Тандер» в серии с «Лейкерс» (4-0), а также спрогнозировал будущее суперзвезды калифорнийцев Леброна Джеймса.

«Оклахома-Сити» имеет результат 8-0 в плей-офф без своего второго лучшего игрока. Поздравляю с сухой победой над «Лейкерс». Те сегодня отдали все, что было, но все равно проиграли.

Я предполагаю, что 1) Леброн проведет как минимум еще один сезон и 2) сделает это в другой команде.

Как мне кажется, Леброн предложит огромную скидку, чтобы остаться в Лос-Анджелесе и играть в следующем сезоне за «Лейкерс». И я думаю, что Лука тихо скажет: «Только не это», – написал журналист в соцсетях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Pikachy88888888: "Думаю, Скипу Бэйлессу нужно все-таки скипнуть бейлис, чтобы не сочинять сказки из головы".
Господа американцы, сэкономьте денег, платите мне в 3 раза меньше, чем Бэйлисам и Перкинсам, ибо я так тоже могу: Эмбиду надо уходить из Филадельфии, Леброну надо уходить из Лейкерс, Йокичу надо уходить из Денвера, Адетокумбо надо... далее по списку, 450 надо. Особенно можно усердствовать по поводу тех, кого не любишь. Какая сложная работа!
Главное первым что-нибудь брякнуть такое-эдакое. А потом ещё и сказать, что "Лейкерс" интересуются всеми свободными агентами и будут участвовать во всех обменах.
- Что это за звук? И завоняло…а, это скип бэйлесс
Скип вернулся в эфир ESPN в прошлую пятницу, и начал снова по любимым темам кидать инфоповоды ))
А в чем проблема у Луки с Брошей? Инсайдов ,что там плохие отношения я не помню, по сезону, когда Дончич и Ривс были здоровы, Леброн спокойно себе играл 3м номером, не отсвечивал. В ПО пришлось тряхнуть стариной, как видим надолго не хватает, что вполне объяснимо. То есть за макс или около того оставлять Джеймса может и не вариант (хотя прощальный тур это деньги плюс в ЛА умеют ценить своих звезд), а за условных лямов 20 (МЛЕ в идеале) почему бы и нет
Да фигня это всё. Когда в регулярке Лука в отрыве забил лэй-ап так над ним больше всех потешался именно радостный и довольный Леброн. В следующем матче Лука в похожей ситуации забил данк и они там друг другу такие улыбочки слали. Люди, которые в плохих отношениях точно так не делали бы.
Думаю 90% краб останется и без намеков Дончича
Главное, чтобы Лука стабильно поиграл, разыгрался и в плей-офф вышел в добром здравии. А то откажется, что Деду в Лэйкерс еще придется играть ибо некому больше
