Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и помог «Тандер» всухую закрыть серию с «Лейкерс» (4-0)
35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Лейкерс».
Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком четвертого матча против «Лейкерс», набрав 35 очков.
За 39 минут на паркете Гилджес-Александер реализовал 11 из 22 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 12 из 15 штрафных, добавив к этому 1 подбор, 8 передач и 1 перехват.
«Тандер» впервые за весь плей-офф уступали по ходу четвертой четверти, но все же смогли одолеть «Лейкерс» и закрыть серию всухую (115:110, 4-0).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
