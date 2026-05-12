Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и помог «Тандер» всухую закрыть серию с «Лейкерс» (4-0)

35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Лейкерс».

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком четвертого матча против «Лейкерс», набрав 35 очков.

За 39 минут на паркете Гилджес-Александер реализовал 11 из 22 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 12 из 15 штрафных, добавив к этому 1 подбор, 8 передач и 1 перехват.

«Тандер» впервые за весь плей-офф уступали по ходу четвертой четверти, но все же смогли одолеть «Лейкерс» и закрыть серию всухую (115:110, 4-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
