Джоэл Эмбиид о своем наследии: «Я ничего не выиграл, и это больно осознавать»

Эмбиид о своем наследии: Я ничего не выиграл, и это больно осознавать.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказал свои мысли о наследии.

«Я хочу побеждать больше, чем кто-либо. Проигрывать – отстой. Я ничего не выиграл, и это больно осознавать. Но возвращаться домой, воспитывать сына, дочь, смотреть жене в глаза и понимать, что я хороший человек... На самом деле, только это и имеет значение», – сказал 32-летний центровой.

За 10 лет карьеры Эмбиид ни разу не прошел дальше второго раунда плей-офф.