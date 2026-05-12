11

Джоэл Эмбиид о своем наследии: «Я ничего не выиграл, и это больно осознавать»

Эмбиид о своем наследии: Я ничего не выиграл, и это больно осознавать.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказал свои мысли о наследии.

«Я хочу побеждать больше, чем кто-либо. Проигрывать – отстой. Я ничего не выиграл, и это больно осознавать. Но возвращаться домой, воспитывать сына, дочь, смотреть жене в глаза и понимать, что я хороший человек... На самом деле, только это и имеет значение», – сказал 32-летний центровой.

За 10 лет карьеры Эмбиид ни разу не прошел дальше второго раунда плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дерека Боднера в соцсети X
logoФиладельфия
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эмбииду не стоит в депрессию себя загонять, после этого сезона у него 320 млн заработанных денег, плюс еще по контракту 3 сезона. Выиграл МВП, так что свою семью , да и своих родных он обеспечит надолго.
стареет француз... раньше ему нравилось быть троллем и мудилой
Ответ EL GATO
стареет француз... раньше ему нравилось быть троллем и мудилой
некоторым это и в старости не надоедает (Жириновский, Михплков, Лебедев)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид о состоянии здоровья: «Уверен в себе как никогда»
12 мая, 04:28
Кендрик Перкинс: «Эмбииду нужно уходить из «Филадельфии». Эти отношения исчерпали себя»
11 мая, 19:53
Руководство «Филадельфии» пока не приняло решения по Дэрилу Мори и Нику Нерсу
11 мая, 13:19
Рекомендуем
Главные новости
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
6 минут назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
14 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
25 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
38 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
54 минуты назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем