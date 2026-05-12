Джоэл Эмбиид о своем наследии: «Я ничего не выиграл, и это больно осознавать»
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказал свои мысли о наследии.
«Я хочу побеждать больше, чем кто-либо. Проигрывать – отстой. Я ничего не выиграл, и это больно осознавать. Но возвращаться домой, воспитывать сына, дочь, смотреть жене в глаза и понимать, что я хороший человек... На самом деле, только это и имеет значение», – сказал 32-летний центровой.
За 10 лет карьеры Эмбиид ни разу не прошел дальше второго раунда плей-офф.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
11 комментариев
Эмбииду не стоит в депрессию себя загонять, после этого сезона у него 320 млн заработанных денег, плюс еще по контракту 3 сезона. Выиграл МВП, так что свою семью , да и своих родных он обеспечит надолго.
стареет француз... раньше ему нравилось быть троллем и мудилой
некоторым это и в старости не надоедает (Жириновский, Михплков, Лебедев)
