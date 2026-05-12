«Оклахома» вышла в финал Запада, обыграв «Лейкерс» в четырех матчах
«Лейкерс» уступили действующему чемпиону всухую и завершили сезон.
«Оклахома» в понедельник победила «Лейкерс» в выездном четвертом матче полуфинала Западной конференции – 115:110, 4-0.
«Тандер» оформили выход в финал Запада, где сойдутся с победителем пары «Сперс» – «Тимбервулвз» (2-2).
С учетом регулярного чемпионата действующий чемпион обыграл калифорнийский клуб во всех восьми встречах сезона.
«Оклахома» стала 11-й командой в истории плей-офф НБА, начавшей розыгрыш с результата 8-0.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Они выходят в финал Западной конференции второй сезон подряд, с чем я всех и поздравляю.
P. S. Отдельно хотелось бы отметить этого соотечественника Ван Дамма - Эджей Митчелла. Ну просто красавчик.
В общем, поздравляю с победой всех болельщиков ОКС 🎉
И вот весь регулярный сезон можно было читать что-то в стиле "ну ЛАЛ сильная команда, но Леброн им мешает" и "это команда Дончича и РИВЗА"(то есть Ривза уже вот так прямо привечают). ПО расставил все на свои места. 41 летний Дед даже будучи "далеко не в прайме" бьется и пытается в компании ролевиков и распиаренного Ривза что-то противопоставить самой сильной команде НБА, ну ожидаемо неуспешно, хотя хотелось бы другого исхода, но тут уж невозможно. Прямо чем-то напоминало старт Леброна в Кавс, эдакая петля получилась.
Баззер Ривза на выезде с Минькой
Баззер Хачимуры в Торонто после передачи Леброна
Броски Кеннарда и Дончича в по сути проигранных матчах
Ну, и первый раунд как вишенка на торте
ОКС все равно бы не прошли, даже с Дончичем на площадке, никаких вариантов
Состав нужно собирать под Луку, в этом сезоне это было невозможно, поэтому 2-й раунд - это потолок, объективно