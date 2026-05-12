«Оклахома» вышла в финал Запада, обыграв «Лейкерс» в четырех матчах

«Лейкерс» уступили действующему чемпиону всухую и завершили сезон.

«Оклахома» в понедельник победила «Лейкерс » в выездном четвертом матче полуфинала Западной конференции – 115:110, 4-0.

«Тандер» оформили выход в финал Запада, где сойдутся с победителем пары «Сперс» – «Тимбервулвз» (2-2).

С учетом регулярного чемпионата действующий чемпион обыграл калифорнийский клуб во всех восьми встречах сезона.

«Оклахома» стала 11-й командой в истории плей-офф НБА, начавшей розыгрыш с результата 8-0.