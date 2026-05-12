«Оклахома» вышла в финал Запада, обыграв «Лейкерс» в четырех матчах

«Лейкерс» уступили действующему чемпиону всухую и завершили сезон.

«Оклахома» в понедельник победила «Лейкерс» в выездном четвертом матче полуфинала Западной конференции – 115:110, 4-0.

«Тандер» оформили выход в финал Запада, где сойдутся с победителем пары «Сперс» – «Тимбервулвз» (2-2).

С учетом регулярного чемпионата действующий чемпион обыграл калифорнийский клуб во всех восьми встречах сезона.

«Оклахома» стала 11-й командой в истории плей-офф НБА, начавшей розыгрыш с результата 8-0.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
дончич кстати шикарный плэй офф провел 2 сезон подряд, бесполезный мешок картошки
Ответ trueway
Ты заканчивай тут такое писать, он вообще-то по мнению местных, в прайме )
Ответ trueway
Согласен, чела с 33-7-7 надо отправлять в лигу втб
Ну шо, кто выдаст 50 миллионов Ривзу и будет страдать лет 5 с ним?
Ответ Ужратый Гусениц
Надеюсь лал, они же так варят в этого колхозника.
Ответ Ужратый Гусениц
Ривз прикольный, просто он не для задачи победы в чемпионате) просто на регулярку)
Хач показал какой-то невероятный процент из-за дуги, 33/58 за 10 игр
Ответ ВладиславМартынов
так он же лучший в истории, была такая инфа.
Оклахома 11-я команда в истории НБА, начавшая плей-офф со счётом 8-0.

Они выходят в финал Западной конференции второй сезон подряд, с чем я всех и поздравляю.

P. S. Отдельно хотелось бы отметить этого соотечественника Ван Дамма - Эджей Митчелла. Ну просто красавчик.
Сегодня Лейкерс был близок.Хейтеркам не раскисать.
Ответ Alberton
К рыбалке близок лолкерс был , ну и? Это и так все видели ч ничего нового
Отлично справились без ДжейДаба, Маккейн - топ. Я, как и все, был удивлен его обмену, но Мори сказал, что его скинули на пике стоимости, я подумал у него проблемы со здоровьем, но пока это выглядит как наглая кража.
В общем, поздравляю с победой всех болельщиков ОКС 🎉
Ответ Temer
Такими темпами Оклахома может и поторговать Джейдабом, при таком то прогрессе Митчела.
Жаль, но у Леброна слишком мусорная команда. Франчайз-суперстар у тебя "стеклянный" и предпочел не играть в этом ПО, а "вторая звезда команды" в лице Ривза оказался просто... ни о чем, как и ожидалось. Провел ровно одну хорошую игру в ПО, остальные игры от "средне" до "отвратительно", еще и пропустил тоже много игр.

И вот весь регулярный сезон можно было читать что-то в стиле "ну ЛАЛ сильная команда, но Леброн им мешает" и "это команда Дончича и РИВЗА"(то есть Ривза уже вот так прямо привечают). ПО расставил все на свои места. 41 летний Дед даже будучи "далеко не в прайме" бьется и пытается в компании ролевиков и распиаренного Ривза что-то противопоставить самой сильной команде НБА, ну ожидаемо неуспешно, хотя хотелось бы другого исхода, но тут уж невозможно. Прямо чем-то напоминало старт Леброна в Кавс, эдакая петля получилась.
Ответ Pasta
Ну, они бы и с Дончичем отлетели абсолютно так же, может быть, взяв одну из домашних игр, где ему бы позволили набрать очков 40, в остальном Окла бы чуть больше постаралась и всё
Ответ ВладиславМартынов
3 игры до 3-й четверти были равные, сегодня не хватило буквально 3 очков до победы. Дончич бы навел шороха, 2 игры в серии с Оклой 100% бы забрали
ЛАЛ спасибо за сезон! Было круто.
Баззер Ривза на выезде с Минькой
Баззер Хачимуры в Торонто после передачи Леброна
Броски Кеннарда и Дончича в по сути проигранных матчах
Ну, и первый раунд как вишенка на торте

ОКС все равно бы не прошли, даже с Дончичем на площадке, никаких вариантов
Состав нужно собирать под Луку, в этом сезоне это было невозможно, поэтому 2-й раунд - это потолок, объективно
Ответ Плейбуки Дока Риверса
ЛеСвип
извинись, дон
Жаль так и не посмотрели на ЛАЛ против ОКЛы без Ривза)
