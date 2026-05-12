Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»
Вчера центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем центрового «Миннесоты» Наза Рида.
Американский рестлер Гленн Гилбертти в соцсетях выложил ролик с ударом и задался вопросом, какое наказание понес бы форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, окажись он на месте Вембаньямы. Сам Грин предложил свою версию.
«Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее», – написал форвард.
Ранее стало известно, что Вембаньяма не будет дисквалифицирован, он сможет принять участие в пятой игре против «Вулвс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дрэймонда Грина
Но Грин так ничего и не понял, что Вемби сыграл несомненно неспортивно, но это даже и рядом не стоит с дебильными выходками Грина.