Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»

Грин прокомментировал удар локтем Вембаньямы.

Вчера центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем центрового «Миннесоты» Наза Рида.

Американский рестлер Гленн Гилбертти в соцсетях выложил ролик с ударом и задался вопросом, какое наказание понес бы форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин , окажись он на месте Вембаньямы. Сам Грин предложил свою версию.

«Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее», – написал форвард.

Ранее стало известно, что Вембаньяма не будет дисквалифицирован, он сможет принять участие в пятой игре против «Вулвс».