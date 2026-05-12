Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»

Грин прокомментировал удар локтем Вембаньямы.

Вчера центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем центрового «Миннесоты» Наза Рида.

Американский рестлер Гленн Гилбертти в соцсетях выложил ролик с ударом и задался вопросом, какое наказание понес бы форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, окажись он на месте Вембаньямы. Сам Грин предложил свою версию.

«Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее», – написал форвард.

Ранее стало известно, что Вембаньяма не будет дисквалифицирован, он сможет принять участие в пятой игре против «Вулвс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дрэймонда Грина
За первый раз никакого. Как и за многократные удары по яйцам Адамса.
То есть человека можно отправить в реанимацию, но так как это первый раз, то наказания не будет, - вот, что ты написал. Не неси бред.
Наказание было, ф2.
Вите нужно начинать активно работать с судьями, флопить, клянчить фолы. Тренер тоже должен подключаться. Йокич- живой пример. Ведь он раньше так не делал особо. Но, со временем, осознал, что это необходимо. У серба не только в игровом плане можно многому научиться, но и в около игровом в том числе. Удаляться, если тебя провоцируют- не выход. Инфантильное поведение. Команду подвёл. Тем более понимаешь, против кого играешь. Чего ждал?
Первый плей офф, да и всего 22 года. Не совладал с эмоциями, главное, чтобы урок выучил, что не надо идти на поводу эмоций
Да это всё понятно. Но теперь многие так буду делать. Если это сработало 1 раз, почему не сработает второй. Он всё же первая звезда команды и уже 3й сезон в лиге. Я просто замечаю, что он с судьями мало контактирует, только в откровенно очевидных случаях. При малейшем фоле, если не свистят, нужно кошмарить полосатых, пока не начнут свистеть как на ШГА. Других вариантов нет. Они видят, ну мол чел не спорит, можно и не свистнуть где-то лишний раз. Плюс это заставит оппов мягче защищаться против тебя: больше свободы будет в атаке. Одни плюсы.
к рецидивистам всегда отношение и спрос строже
Ну ваще то удар с разворота Нуркичу кулаком в фейс простили же, так что не плачь, бандито-гангстерито
Ему о Вемби, а он снова всё о себе.........
«Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»- безусловно, учитывая шлейф который за тобой тянется.
Я так понимаю, по мнению Грина один удар локтём в шею хуже, чем 5 ударов ногой в пах?
Ну да, ногой по яйцам в прыжке - это значительное меньшее.
Грин идиот, своим поведением в том сезоне и финале 2016 лишил команду возможно самого мощного исторического достижения. Весь сезон и ПО какие то совершенно дикие (подходит только мат, если честно) с этими ударами по яйцам и прочая дичь. Уехал по совокупности на отдых в 5м матче, хотя должны были закрывать по хорошему (в итоге вылетел Богут, в том числе из-за отсутствия Грина ему пришлось практически одному тащить 5й матч), спазмы спины у Игги и усталостные травмы у Карри (привет Хьюстону).
Но Грин так ничего и не понял, что Вемби сыграл несомненно неспортивно, но это даже и рядом не стоит с дебильными выходками Грина.
Ну Грин молчал бы про меньшее - он большее сделал уже ,но до сих пор играет! Или удар кулаком в лицо это меньшее?🤣🤣
