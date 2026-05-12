Дрэймонд Грин: «НБА не наказала Вемби за намеренный удар локтем? Жду соответствующий ответ от «Миннесоты», теперь они могут вывести его из игры»

Дрэймонд Грин считает, что «Миннесота» имеет право отомстить Вембаньяме .

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что отсутствие реакции со стороны НБА на удар Виктором Вембаньямой своего оппонента локтем дает право баскетболистам «Тимбервулвз» на симметричный ответ.

Центровой «Сан-Антонио » ударил локтем в шею Наза Рида во второй четверти четвертого матча, за что был удален. Главный тренер техасцев Митч Джонсон заявил, что француз «взял дело в свои руки» и таким образом защищает себя на фоне жесткой игры соперников.

«Я видел пресс-конференцию Митча Джонсона и подумал: «Ух ты, он взял дело в свои руки?» То есть все было сделано намеренно.

А что если бы ситуация была обратной, и Наз Рид вывел бы из строя Вемби? Я думаю, что ситуация выглядела бы совершенно иначе – были бы штрафы и дисквалификации. Мне не нравится, когда игроков дисквалифицируют, считаю это абсурдом, но стандарты установлены. Джейден Макдэниэлс и Никола Йокич получали штрафы за гораздо меньшие проступки. А то, что в нашем случае обошлось без штрафа – мне в это даже не верится.

Я не за то, чтобы игроков штрафовали или дисквалифицировали, но то, что за такой удар нет даже штрафа, не говоря уже о дисквалификации – на мой взгляд, просто безумие. И что бы я сказал игрокам «Миннесоты» в такой ситуации на месте тренера? Сказал бы, что вот так выглядит честная игра. Нет дисквалификации, нет штрафов – это честная игра. И кто выйдет в следующем матче и сделает то же самое с самим Вемби? Кто ударит его локтем в лицо? Вот что я бы сказал.

Потому что если этот поступок не привел к штрафу и дисквалификации – было только удаление – то теперь вы можете вывести Вембаньяму из игры», – заявил Грин в своем подкасте.