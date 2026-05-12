Дрэймонд Грин: «НБА не наказала Вемби за намеренный удар локтем? Жду соответствующий ответ от «Миннесоты», теперь они могут вывести его из игры»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что отсутствие реакции со стороны НБА на удар Виктором Вембаньямой своего оппонента локтем дает право баскетболистам «Тимбервулвз» на симметричный ответ.
Центровой «Сан-Антонио» ударил локтем в шею Наза Рида во второй четверти четвертого матча, за что был удален. Главный тренер техасцев Митч Джонсон заявил, что француз «взял дело в свои руки» и таким образом защищает себя на фоне жесткой игры соперников.
«Я видел пресс-конференцию Митча Джонсона и подумал: «Ух ты, он взял дело в свои руки?» То есть все было сделано намеренно.
А что если бы ситуация была обратной, и Наз Рид вывел бы из строя Вемби? Я думаю, что ситуация выглядела бы совершенно иначе – были бы штрафы и дисквалификации. Мне не нравится, когда игроков дисквалифицируют, считаю это абсурдом, но стандарты установлены. Джейден Макдэниэлс и Никола Йокич получали штрафы за гораздо меньшие проступки. А то, что в нашем случае обошлось без штрафа – мне в это даже не верится.
Я не за то, чтобы игроков штрафовали или дисквалифицировали, но то, что за такой удар нет даже штрафа, не говоря уже о дисквалификации – на мой взгляд, просто безумие. И что бы я сказал игрокам «Миннесоты» в такой ситуации на месте тренера? Сказал бы, что вот так выглядит честная игра. Нет дисквалификации, нет штрафов – это честная игра. И кто выйдет в следующем матче и сделает то же самое с самим Вемби? Кто ударит его локтем в лицо? Вот что я бы сказал.
Потому что если этот поступок не привел к штрафу и дисквалификации – было только удаление – то теперь вы можете вывести Вембаньяму из игры», – заявил Грин в своем подкасте.
Он мало того, что подвергает сомнению решение судейской коллегии, он еще и призывает игроков к травмированию соперников.
Если ГС не решается выгнать Грина, может сама НБА сделает это? Все будут в плюсе!