  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о том, почему нейтральные фанаты болеют против «Тандер»: «Когда команда слишком доминирует, хочется увидеть сенсацию. Я и сам так болею»
12

Стив Керр о том, почему нейтральные фанаты болеют против «Тандер»: «Когда команда слишком доминирует, хочется увидеть сенсацию. Я и сам так болею»

Керр понимает, почему люди болеют против «Оклахомы».

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что нейтральным болельщикам быстро надоедают победы одной и той же команды.

«Как болельщик, если одна и та же команда слишком доминирует, хочется увидеть сенсацию, и это происходит довольно быстро. Мы были всеобщими любимцами в 2015-м и 16-м, но уже к финалу, думаю, обычный зритель болел за то, чтобы Леброну удался камбэк. Я никогда не воспринимал это на свой счет. Я и сам так болею. Если в каком-то другом виде спорта команда начинает доминировать, я буду болеть за сенсацию», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoСтив Керр
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoГолден Стэйт
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А мне нравится болеть за какую-нибудь «вау-команду». В том году Индиана была великолепна, жаль, что чуда не случилось.

В этом сезоне помимо Сперс интересно смотреть за Шарлотт. Весельчаки, молодые, энергичные.
Фила своим камбэком притянула внимание. Вот что-то такое и любят нейтральные болельщики
Ответ Друг Джордана
А мне нравится болеть за какую-нибудь «вау-команду». В том году Индиана была великолепна, жаль, что чуда не случилось. В этом сезоне помимо Сперс интересно смотреть за Шарлотт. Весельчаки, молодые, энергичные. Фила своим камбэком притянула внимание. Вот что-то такое и любят нейтральные болельщики
Это типичное глорство
Ответ Ононаоно
Это типичное глорство
Глорство это если он "с детства за Индиану", а болеть за пару симпатичных с игровой точки зрения команд это нормальный способ получать удовольствие от просмотра игры
Я бы с радостью болел за Оклу, они играют красиво, а это очень важно. Но, мля, с таким судейством команд против них хочется сжечь и судей, и Оклу.
Сейчас вроде ситуация подвыровнялась, но боюсь, что с САС опять начнут свистеть приближение защищающегося игрока к ШГА ближе чем на метр.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ESPN предлагал Керру 7 миллионов долларов в год и свободу от шоу с «горячими» дискуссиями
10 мая, 19:58
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
10 мая, 05:30
Стив Керр продлил контракт с «Голден Стэйт» на 2 года
10 мая, 04:15
Рекомендуем
Главные новости
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
6 минут назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
14 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
25 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
38 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
54 минуты назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем