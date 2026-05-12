Хардена беспокоит левая рука. После 4-го матча кисть игрока «Кэвз» была обмотана льдом

Харден играет в плей-офф с повреждением .

Защитник «Кливленда » Джеймс Харден испытывает проблемы с левой рукой. После четвертого матча серии с «Детройтом » (112:103, 2-2) звездный баскетболист был замечен с охлаждающим компрессом на кисти.

Слухи о повреждении руки появились еще после второй игры полуфинала Восточной конференции. 36-летний баскетболист отшутился, что лед на его руке всего лишь возрастное явление.

В понедельник Джеймс набрал 24 очка и 11 передач при 5/14 с игры. В 11 встречах плей-офф-2026 ветеран совершил 52 потери.