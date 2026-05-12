Хардена беспокоит левая рука. После 4-го матча кисть игрока «Кэвз» была обмотана льдом

Харден играет в плей-офф с повреждением .

Защитник «Кливленда» Джеймс Харден испытывает проблемы с левой рукой. После четвертого матча серии с «Детройтом» (112:103, 2-2) звездный баскетболист был замечен с охлаждающим компрессом на кисти.

Слухи о повреждении руки появились еще после второй игры полуфинала Восточной конференции. 36-летний баскетболист отшутился, что лед на его руке всего лишь возрастное явление.  

В понедельник Джеймс набрал 24 очка и 11 передач при 5/14 с игры. В 11 встречах плей-офф-2026 ветеран совершил 52 потери.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тони Песта
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Обмотана льдом, удар по Назу Риду, воткнул Вембе сверху... Русский язык на ресурсе стонет и плачет
Ответ Pomor191
Обмотана льдом, удар по Назу Риду, воткнул Вембе сверху... Русский язык на ресурсе стонет и плачет
А кто за 25к зп в 2026 будет писать тут что-то? Умные в руководстве бы уже апишник клауде прикрутили и уволили всех к чертям
Материалы по теме
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
12 мая, 07:37
Джей Би Бикерстафф о судействе: «Это неприемлемо. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда»
12 мая, 04:42
Донован Митчелл набрал 39 очков за вторую половину победной игры с «Детройтом», повторив рекорд плей-офф НБА
12 мая, 04:28Видео
Шакил О’Нил усомнился в Хардeне: «В последние годы мы видели одну хорошую игру, а затем четыре-пять неудачных»
10 мая, 17:18
