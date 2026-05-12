Джей Би Бикерстафф о судействе: «Это неприемлемо. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда»

Бикерстафф раскритиковал судейтсво.

После проигрыша в четвертом матче против «Кливленда » (103:112) главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф обратил внимание на разницу в количестве штрафных.

«Это неприемлемо. С тех пор, как мы приехали в Кливленд, стиль судейства изменился. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда», – сказал Бикерстафф.

«Кэвс» бросили 34 штрафных, 15 из них на счету защитника Донована Митчелла. «Пистонс» же всего 12 раз вставали на линию.