14

Джей Би Бикерстафф о судействе: «Это неприемлемо. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда»

Бикерстафф раскритиковал судейтсво.

После проигрыша в четвертом матче против «Кливленда» (103:112) главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф обратил внимание на разницу в количестве штрафных.

«Это неприемлемо. С тех пор, как мы приехали в Кливленд, стиль судейства изменился. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда», – сказал Бикерстафф.

«Кэвс» бросили 34 штрафных, 15 из них на счету защитника Донована Митчелла. «Пистонс» же всего 12 раз вставали на линию.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джей Би Бикерстаффа
А как тренеру Бикерстафу первый матч серии, где Д пробил 35, а К 16 штрафных?

И как ему свойства его команды, которая себя позиционирует именно как защитная, а не атакующая?

А как Бикерстафу то, что в сезоне Детройт занимал твёрдое первое место по количеству штрафных от соперников? 27 за матч в среднем.

Наверное, тренеру на это плевать...
Ответ Олег Шибанов
Странно что это произошло после слов Митчелла, где он сказал, что мало штрафных пробивает. Вот ведь совпадение, правда?
Ответ Вадим flanec
Да, совпадение. Так как Митчелл был нереально хорош и остановить его без фола - Детройт не в состоянии. Также Митчелл к слову разбирался в 3-ей игре серии, где 1 на 1 просто уничтожал любого оппонента. Митчелл вообще в 1 на 1, в айзо и в проходах очень хорош, один из лучших игроков именно в этих моментах.

В Лиге, где у нас есть ОКС с ШГА, как-то серьезно разводить полемику, что Митчеллу наконец-то дали покидать штрафные в одной конкретной игре...
Не смотрел матч , но звучит странно , с учётом защитных кадров пистонс , а также неплохого нападения
Где-то поперхнулся ШГА..
Ответ Артем Коннов
Вот с такой разницей должны были судить в Лос-Анжелесе, чтобы у ЛАЛ были шансы.
Учитывая, что всю первую половину Кавз тока пуляли трёхи, такое количество штрафных просто смешно. А Тройт лез под кольцо всю игру-это ещё смешнее. Впрочем, после убийства судьишками Инди в финале с Оклой удивляться нечему. Сильвер спалился уже по всем фронтам, но бабло течёт и всё ок
Думаю не стоит искать нелепые оправдания. Даже со всеми штрафными нормально шли в начале, но на 3 четверть команда просто не вышла. Сами заруинили игру.
