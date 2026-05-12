Джей Би Бикерстафф о судействе: «Это неприемлемо. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда»
После проигрыша в четвертом матче против «Кливленда» (103:112) главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф обратил внимание на разницу в количестве штрафных.
«Это неприемлемо. С тех пор, как мы приехали в Кливленд, стиль судейства изменился. Невозможно, чтобы один их игрок исполнил больше штрафных, чем вся наша команда», – сказал Бикерстафф.
«Кэвс» бросили 34 штрафных, 15 из них на счету защитника Донована Митчелла. «Пистонс» же всего 12 раз вставали на линию.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джей Би Бикерстаффа
И как ему свойства его команды, которая себя позиционирует именно как защитная, а не атакующая?
А как Бикерстафу то, что в сезоне Детройт занимал твёрдое первое место по количеству штрафных от соперников? 27 за матч в среднем.
Наверное, тренеру на это плевать...
В Лиге, где у нас есть ОКС с ШГА, как-то серьезно разводить полемику, что Митчеллу наконец-то дали покидать штрафные в одной конкретной игре...