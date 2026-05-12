Диллон Брукс пришел на 4-й матч серии «Лейкерс» – «Тандер»

Диллон Брукс привлек к себе внимание после вылета из плей-офф.

Форвард «Санз» Диллон Брукс стал одним из зрителей четвертого матча серии «Лейкерс » – «Тандер» (0-3), который может стать для калифорнийцев и их лидера Леброна Джеймса последним в сезоне.

Брукс, который известен своей «враждой» с 41-летним Джеймсом, занял место в первом ряду за одним из щитов.