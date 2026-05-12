Джоэл Эмбиид о состоянии здоровья: «Уверен в себе как никогда»

Эмбиид заявил, что проблемы со здоровьем остались в прошлом.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид выразил оптимизм по поводу своего здоровья в будущем.

«Уверен в себе как никогда. На протяжении долгого времени мое колено было самой большой проблемой, но сейчас я не думаю об этом. Пока мы продолжаем делать то, что делали, мне больше не придется об этом думать.

Рассчитываю быть более доступным для команды в следующем сезоне. Личные цели не имеют значения. Знаю, что если я буду доступен и буду играть как можно больше, все остальное придет само собой», – заявил Эмбиид.

В завершившейся регулярке 32-летний центровой принял участие в 38 матчах, набирая 26,9 очка, 7,7 подбора и 3,9 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Планирую сыграть не 38 игр, а 41
Если он правда вылечил колено, это мощно, учитывая что Эджкомб может еще прогрессировать и есть ресурсы для усиления, то в сезоне 26/27 легко могут до второго раунда дойти 😎
Нипанятна, здесь он уверен в своем здоровье как никогда, а в новости выше уже итоги карьеры подводит: "ничего не выиграл и это обидно"
Чувствую, что в этом сезоне вытащу огромную рыбу… добавил он
Просто деньги спокойно хочет получать по оставшимся 3 годам по контракту. Вечно больной и травмированный вдруг станет здоровым в 33 года...
