Джоэл Эмбиид о состоянии здоровья: «Уверен в себе как никогда»

Эмбиид заявил, что проблемы со здоровьем остались в прошлом.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид выразил оптимизм по поводу своего здоровья в будущем.

«Уверен в себе как никогда. На протяжении долгого времени мое колено было самой большой проблемой, но сейчас я не думаю об этом. Пока мы продолжаем делать то, что делали, мне больше не придется об этом думать.

Рассчитываю быть более доступным для команды в следующем сезоне. Личные цели не имеют значения. Знаю, что если я буду доступен и буду играть как можно больше, все остальное придет само собой», – заявил Эмбиид.

В завершившейся регулярке 32-летний центровой принял участие в 38 матчах, набирая 26,9 очка, 7,7 подбора и 3,9 передачи за игру.