Донован Митчелл набрал 39 очков за вторую половину победной игры с «Детройтом», повторив рекорд плей-офф НБА

Митчелл повторил рекорд плей-офф НБА по очкам за половину.

Звездный защитник «Кливленда » Донован Митчелл записал на свой счет 43 очка в четвертой игре против «Детройта ».

39 из них защитник набрал во второй половине, повторив рекорд по очкам за любую половину матча плей-офф НБА , принадлежащий Слипи Флойду (1987).

Всего Митчелл реализовал 13 из 26 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

С помощью рывка 24:0, начавшегося в конце второй четверти, «Кэвс» взяли игру под контроль и довели ее до победы, сравняв счет в серии (112:103, 2-2).