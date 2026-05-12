Донован Митчелл набрал 39 очков за вторую половину победной игры с «Детройтом», повторив рекорд плей-офф НБА
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл записал на свой счет 43 очка в четвертой игре против «Детройта».
39 из них защитник набрал во второй половине, повторив рекорд по очкам за любую половину матча плей-офф НБА, принадлежащий Слипи Флойду (1987).
Всего Митчелл реализовал 13 из 26 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
С помощью рывка 24:0, начавшегося в конце второй четверти, «Кэвс» взяли игру под контроль и довели ее до победы, сравняв счет в серии (112:103, 2-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Шутка, конечно же.
Паучок молодчина. Очень хорошая серия от него.
В этом ПО серию с Торонто провел слабовато. Но с Детройтом по нарастающей - 23, 31, 35, 43 очка. При этом есть Борода, который второй генератор нападения. Игру Кливленд показывает нестабильную, но надежда и шансы на проход есть. И Донни играет хорошо.