  Донован Митчелл набрал 39 очков за вторую половину победной игры с «Детройтом», повторив рекорд плей-офф НБА
Донован Митчелл набрал 39 очков за вторую половину победной игры с «Детройтом», повторив рекорд плей-офф НБА

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл записал на свой счет 43 очка в четвертой игре против «Детройта».

39 из них защитник набрал во второй половине, повторив рекорд по очкам за любую половину матча плей-офф НБА, принадлежащий Слипи Флойду (1987).

Всего Митчелл реализовал 13 из 26 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

С помощью рывка 24:0, начавшегося в конце второй четверти, «Кэвс» взяли игру под контроль и довели ее до победы, сравняв счет в серии (112:103, 2-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Вдохновлённая игра, на фоне новости о том, что Вашик готов обменять 1 пик. Показал Уизардс товар лицом!!

Шутка, конечно же.
Паучок молодчина. Очень хорошая серия от него.
Вообще не понимаю претензий к Доновану. Он слабо провел первый ПО в Кливленде, в котором от Нью-Йорка отлетели. Во всех остальных походах он был единственный кто сохранял высокую результативность на фоне травм и нестабильности остальных. Да, процент был не очень, но это потому что Гарлэнд всё время поломан был и генерировать нападение было больше некому. Понятно, что Митчелла поэтому поддушивали.

В этом ПО серию с Торонто провел слабовато. Но с Детройтом по нарастающей - 23, 31, 35, 43 очка. При этом есть Борода, который второй генератор нападения. Игру Кливленд показывает нестабильную, но надежда и шансы на проход есть. И Донни играет хорошо.
Кливленд в финале?
после просмотра подборки прямо вспомнился Дуэйн Уэйд образца 2006г. пластика невероятная, конечно, у Спайда.
