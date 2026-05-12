Де’Аарон Фокс имеет статус «под вопросом» перед 5-м матчем из-за повреждения голеностопа

«Сан-Антонио » внес разыгрывающего Де’Аарона Фокса в список игроков, участие которых в пятом матче полуфинала Западной конференции против «Миннесоты» во вторник находится под вопросом.

Фокса беспокоят боли в правом голеностопном суставе.

Де’Аарон получил травму в третьей четверти четвертого матча серии (2-2) в воскресенье, когда защитник «волков» Айо Досунму бросился за мячом и влетел ему в ноги.

Фокс смог доиграть, став вместе с новичком Диланом Харпером самым результативным у «Сперс» (24 очка) за 37 минут. После матча он сообщил ESPN, что травма оказалась достаточно серьезной и ему важно понять, как нога поведет себя после перелета команды из Миннеаполиса в Сан-Антонио.

Средние показатели Фокса в плей-офф: 19,7 очка, 4,3 подбора и 6,8 передачи.