Пол Пирс: «Никс» ничего не выиграют – они каждый год всех заводят, а потом разочаровывают»

Пол Пирс уверен, что «Нью-Йорк» обязательно провалится в плей-офф.

Легенда «Бостона» Пол Пирс вновь заявил, что «Нью-Йорк» не выиграет чемпионство НБА при его жизни.

«Ну серьезно, «Никс» ничего не выиграют, ребята, хватит. Они делают это каждый год. И это не троллинг с моей стороны – «Нью‑Йорк» делает так каждый год. Они всех заводят, все уже готовятся к параду на улицах, а команда в итоге всех разочаровывает.

Они делают это ежегодно. Клянусь, я наблюдаю за этим последние 25 лет. Они точно проиграют «Детройту», или выйдут в финал, поведут 3-0, а потом проиграют четыре матча подряд – обязательно случится что‑то ужасное», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
И смех и грех и правда)
Пол Пирс больше ничего не выиграет - он не выходит на площадку

А Никс могут выиграть - расскажите о невозможности побед последним семи чемпионам
Ну тут Пирс возможно сядет в лужу с такими высказываниями. Никс оч хороши. Дорогу в финал НБА им вряд ли перекроет Детройт или Кливленд, расходующие силы сейчас в битве между собой, да и неубедительно они выглядят. Вот с Оклой будет конечно сложно, Тандер однозначные фавориты, но для Нью-Йорка даже проигрыш в финале все равно успех, поступательное движение вперед в сравнении с прошлым сезоном.
Его язык доведёт "в присядку с западного побережье до восточного"
В эпоху Оклахомы вообще довольно смелый прогноз))
Чето он распи… лся в последнее время)))
Пирс чет попутал, последние 25 лет Никс явно никого не "заводили", было пару всплесков когда команда играла на уровне "уверенного ПО", но даже это было редкостью, в основном это был цирк и фейспалм)))
только последние несколько сезонов команда в числе лидеров конференции, но и то - к чемпионским парадам пока явно не готовится...
Ощущение такое, будто 25 лет Никс в одном составе всё время неожиданно проигрывает Полу Пирсу, у которого 25 чемпионских перстней.
