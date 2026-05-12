Пол Пирс: «Никс» ничего не выиграют – они каждый год всех заводят, а потом разочаровывают»
Пол Пирс уверен, что «Нью-Йорк» обязательно провалится в плей-офф.
Легенда «Бостона» Пол Пирс вновь заявил, что «Нью-Йорк» не выиграет чемпионство НБА при его жизни.
«Ну серьезно, «Никс» ничего не выиграют, ребята, хватит. Они делают это каждый год. И это не троллинг с моей стороны – «Нью‑Йорк» делает так каждый год. Они всех заводят, все уже готовятся к параду на улицах, а команда в итоге всех разочаровывает.
Они делают это ежегодно. Клянусь, я наблюдаю за этим последние 25 лет. Они точно проиграют «Детройту», или выйдут в финал, поведут 3-0, а потом проиграют четыре матча подряд – обязательно случится что‑то ужасное», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
А Никс могут выиграть - расскажите о невозможности побед последним семи чемпионам
только последние несколько сезонов команда в числе лидеров конференции, но и то - к чемпионским парадам пока явно не готовится...