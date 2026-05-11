Стивен Эй Смит: «Брансон станет величайшим игроком в истории «Нью-Йорка», если принесет городу чемпионство»
Стивен Эй Смит: Брансон станет величайшим игроком «Никс», если выиграет титул.
Стивен Эй Смит считает, что Джейлен Брансон станет величайшим игроком в истории «Нью-Йорка», если приведет команду к чемпионству НБА.
«Лучше, чем Уолт Фрэйзер. Лучше, чем Бернард Кинг. Лучше, чем Патрик Юинг – вообще все. Он станет величайшим игроком в истории «Никс», если принесет этому городу чемпионство. Без сомнений», – заявил известный телеведущий.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
и Уиллис Рид такой: ’’Ну да, ну да, пошел я нахрен.’’
и Уиллис Рид такой: ’’Ну да, ну да, пошел я нахрен.’’
Уиллис Рид провел выдающуюся финальную серию 1970 против Чемберлена.
Стивен .. ты слегка охерел
Если он соло обыграет ОКС, он лучше Джордана станет, хех.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем