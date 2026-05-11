  • Стивен Эй Смит: «Брансон станет величайшим игроком в истории «Нью-Йорка», если принесет городу чемпионство»
Стивен Эй Смит: «Брансон станет величайшим игроком в истории «Нью-Йорка», если принесет городу чемпионство»

Стивен Эй Смит считает, что Джейлен Брансон станет величайшим игроком в истории «Нью-Йорка», если приведет команду к чемпионству НБА.

«Лучше, чем Уолт Фрэйзер. Лучше, чем Бернард Кинг. Лучше, чем Патрик Юинг – вообще все. Он станет величайшим игроком в истории «Никс», если принесет этому городу чемпионство. Без сомнений», – заявил известный телеведущий.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
и Уиллис Рид такой: ’’Ну да, ну да, пошел я нахрен.’’
Уиллис Рид провел выдающуюся финальную серию 1970 против Чемберлена.
Стивен .. ты слегка охерел
Если он соло обыграет ОКС, он лучше Джордана станет, хех.
