О Джи Ануноби должен сыграть в первом матче финала Востока

Форвард «Никс» О Джи Ануноби должен вернуться к финалу конференции.

По информации инсайдера Яна Бегли, О Джи Ануноби должен вернуться в состав «Нью-Йорка» к первому матчу финала Восточной конференции.

«Все, что я слышал об этой травме, указывает на то, что это небольшое повреждение. Это не было чем-то серьезным, и при отсутствии осложнений Ануноби сыграет в первом матче.

Я уверен в этом, потому что уже через день-два после травмы ситуация выглядела именно так. Сейчас у него есть время восстановиться, вернуть форму и кондиции, и он будет готов к первой игре – в воскресенье или во вторник. Опять же, при отсутствии неожиданных проблем он должен быть в строю», – сообщил Бегли.

Ануноби пропустил третью и четвертую игры серии с «Филадельфией» из-за растяжения задней поверхности бедра, однако «Нью-Йорк» все равно завершил серию со счетом 4-0 и вышел в финал Востока.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Knicks Videos
Ориджинал Гангста хорош в этом плове. Хотелось бы видеть его здоровым, утомила уже эта коварная задняя поверхность бедра. Если Кавс не пройдут, в финале конфы буду с детства за Никс.
