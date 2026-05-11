  Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
Дайшон Пьер подчеркнул командный характер победы УНИКСа над «Зенитом».

УНИКС в первом матче серии 1/2 финала плей-офф обыграл в овертайме «Зенит» (107:104). Форвард Дайшон Пьер провел лучший матч в составе казанцев, набрав 27 очков (10/12 с игры, 5/5 из-за дуги).

«Мы очень старались и хотели победить. Игра шла качелями, по ходу матча было много взлетов и падений. Понимаем, что впереди длинная серия против «Зенита». Сегодня мы сделали важный шаг вперед. Сразу пять наших игроков завершили встречу с двузначным количеством очков. Это говорит о том, что мы хорошо сыграли как команда», – заявил Пьер после игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
