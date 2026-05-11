Кендрик Перкинс: «Эмбииду нужно уходить из «Филадельфии». Эти отношения исчерпали себя»

Перкинс: Эмбииду нужно уходить из «Филадельфии». Эти отношения исчерпали себя.

Поражение «Филадельфии» от «Нью-Йорка» во втором раунде плей-офф вновь подняло вопрос о будущем Джоэла Эмбиида . Кендрик Перкинс считает, что сторонам пришло время двигаться дальше.

«Эти отношения исчерпали себя. Пришло время обеим сторонам пойти разными путями. Это будет в интересах организации и самого Эмбиида.

Я считаю, что Джоэлу нужно сменить обстановку. Ему необходим свежий старт в другом месте, под руководством другой организации и другого менеджмента», – сказал Перкинс в эфире шоу First Take.

