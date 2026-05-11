Кендрик Перкинс: «Эмбииду нужно уходить из «Филадельфии». Эти отношения исчерпали себя»

Поражение «Филадельфии» от «Нью-Йорка» во втором раунде плей-офф вновь подняло вопрос о будущем Джоэла Эмбиида. Кендрик Перкинс считает, что сторонам пришло время двигаться дальше.

«Эти отношения исчерпали себя. Пришло время обеим сторонам пойти разными путями. Это будет в интересах организации и самого Эмбиида.

Я считаю, что Джоэлу нужно сменить обстановку. Ему необходим свежий старт в другом месте, под руководством другой организации и другого менеджмента», – сказал Перкинс в эфире шоу First Take.

Джоэл Эмбиид о будущем «Филадельфии»: «Сам не знаю, буду ли я здесь»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
Эмбииду нужно уходить из баскетбола. Он уже ничего не может дать этим отношениям.
Перкинс смотрел контракт Эмбиида? Такое будет сложно кому-то впарить без существенных уступок со стороны Филы. Поэтому стороны еще не исчерпали и будут двигаться в одном направлении, как миленькие. Целых три сезона еще.
"Поэтому он идёт в First Take на моё место, а зарплату ему заплатит Балмер", продолжил фантазировать Перкинс
На Шенгюна. Туда же все пнуть Мори. Сходить в Кавс после их вылета за другой легендой своей. А вот с Удокой сами решайте)
