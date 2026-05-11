Деян Радонич о матче с УНИКСом: «Обе команды набрали больше ста очков – это значит, отлично действовали в атаке»

Тренер «Зенита» назвал третью четверть решающей в первом матче с УНИКСом.

«Зенит » начал серию 1/2 финала Единой лиги ВТБ с драматичного поражения в Казани от УНИКСа – 104:107 в овертайме. После игры главный тренер Деян Радонич отметил, что команда допустила ключевые ошибки в концовке и должна сделать выводы перед следующим матчем.

«Прежде всего, отмечу, что игра была очень хорошая, особенно для болельщиков. Обе команды выдали много зрелищных моментов.

Решающей стала третья четверть, которую мы провели плохо и допустили множество ошибок. Однако сумели вернуться в игру и даже имели шанс на победу. В одной из атак у нас была возможность бросить, но один из лучших снайперов, Дмитрий Кулагин, вывел УНИКС в овертайм, в этот момент у нас произошло недопонимание, сложности с коммуникацией. И в последней атаке мы снова ошиблись, хотя могли играть дальше. Как видите, в итоге победили они. Поэтому нам нужно проанализировать матч, понять, что повторить и улучшить, и показать хорошую игру.

Выход в овертайм и факт того, что обе команды набрали больше ста очков? Это означает: обе команды отлично действовали в атаке, показали отличный процент трехочковых и забили другие хорошие броски. Повторяю: обе команды сегодня показали впечатляющие и зрелищные моменты.

Дайшон Пьер – баскетболист уровня Евролиги. Сегодня он показал много хорошего, особенно в атаке. Невозможно предугадать – в этой встрече он продемонстрировал на площадке свои лучшие качества», – заявил Радонич.