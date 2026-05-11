  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деян Радонич о матче с УНИКСом: «Обе команды набрали больше ста очков – это значит, отлично действовали в атаке»
1

Деян Радонич о матче с УНИКСом: «Обе команды набрали больше ста очков – это значит, отлично действовали в атаке»

Тренер «Зенита» назвал третью четверть решающей в первом матче с УНИКСом.

«Зенит» начал серию 1/2 финала Единой лиги ВТБ с драматичного поражения в Казани от УНИКСа – 104:107 в овертайме. После игры главный тренер Деян Радонич отметил, что команда допустила ключевые ошибки в концовке и должна сделать выводы перед следующим матчем.

«Прежде всего, отмечу, что игра была очень хорошая, особенно для болельщиков. Обе команды выдали много зрелищных моментов.

Решающей стала третья четверть, которую мы провели плохо и допустили множество ошибок. Однако сумели вернуться в игру и даже имели шанс на победу. В одной из атак у нас была возможность бросить, но один из лучших снайперов, Дмитрий Кулагин, вывел УНИКС в овертайм, в этот момент у нас произошло недопонимание, сложности с коммуникацией. И в последней атаке мы снова ошиблись, хотя могли играть дальше. Как видите, в итоге победили они. Поэтому нам нужно проанализировать матч, понять, что повторить и улучшить, и показать хорошую игру.

Выход в овертайм и факт того, что обе команды набрали больше ста очков? Это означает: обе команды отлично действовали в атаке, показали отличный процент трехочковых и забили другие хорошие броски. Повторяю: обе команды сегодня показали впечатляющие и зрелищные моменты.

Дайшон Пьер – баскетболист уровня Евролиги. Сегодня он показал много хорошего, особенно в атаке. Невозможно предугадать – в этой встрече он продемонстрировал на площадке свои лучшие качества», – заявил Радонич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoДеян Радонич
logoУНИКС
logoЗенит
Дайшон Пьер
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Зарубились кончено знатно,хорошая серия намечается.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Велимир Перасович о победе над «Зенитом» в овертайме: «Одна из лучших игр за те годы, что я нахожусь в Казани»
11 мая, 19:04
Джален Рейнольдс – лучший «шестой» игрок Единой лиги ВТБ
11 мая, 15:28Фото
Маркус Бингэм получил награду «Дебютант года» в Единой лиге ВТБ
11 мая, 15:17Фото
Рекомендуем
Главные новости
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
4 минуты назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
12 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
23 минуты назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
36 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
52 минуты назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем