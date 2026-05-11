Велимир Перасович о победе над «Зенитом» в овертайме: «Одна из лучших игр за те годы, что я нахожусь в Казани»

УНИКС обыграл «Зенит» в овертайме (107:104) и повел в полуфинальной серии.

УНИКС начал серию 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с драматичной домашней победы над «Зенитом ». Казанцы взяли верх в овертайме – 107:104, а после матча главный тренер Велимир Перасович прокомментировал ключевые эпизоды встречи.

– В первую очередь отмечу, что сегодня обе команды показали очень хорошую игру – на мой взгляд, одну из лучших за те годы, что я нахожусь в Казани. И мы, и соперники реализовали 50% трехочковых бросков. У нас были определенные идеи перед матчем. Когда мы трижды подряд проиграли «Зениту», то допускали большое количество потерь и отдавали щит. Сегодня у нас всего 8 потерь, в то же время гости снова превзошли нас на подборах, где действуют хорошо. Мы сдержали их основных игроков, однако оставили много пространства для остальных, поэтому Жбанов и Шаманич набрали половину очков своей команды. В проигранных матчах наибольшие проблемы нам доставили Мун и Фрэйзер – это высококлассные баскетболисты, которые умеют легко создавать преимущество. Хотя если соперники набирают 104 очка, очевидно, что у них есть и другие опции в атаке.

- Расскажите, какой была ваша задумка в последнем тайм-ауте в четвертой четверти при счете 87:90, после которого Дмитрий Кулагин дальним попаданием перевел игру в овертайм?

– Конечно, в тот момент нам нужен был трехочковый бросок. Однако перед этим мы упустили преимущество и позволили «Зениту» добиться лидерства. В нескольких ситуациях нам следовало проявить больше терпения и сыграть более умно, чтобы контролировать игру, но этого нам не удалось. Трехочковому попаданию Кулагина предшествовал ряд ошибок со стороны обеих команд, но это плей-офф.

- Оцените, пожалуйста, рекорд результативности Дайшона Пьера в составе УНИКСа?

– Он провел очень хорошую игру. Очевидно, «Зенит» уделил основное внимание Рейнольдсу, а Пьер использовал появившиеся открытые броски. До травмы Дайшон ярко проявлял себя, но затем, к сожалению, пропустил длительное время из-за повреждения. Надеюсь, в плей-офф наш форвард вернется в ту форму, которую показывал до травмы, – сказал Перасович.