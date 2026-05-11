  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Велимир Перасович о победе над «Зенитом» в овертайме: «Одна из лучших игр за те годы, что я нахожусь в Казани»
1

Велимир Перасович о победе над «Зенитом» в овертайме: «Одна из лучших игр за те годы, что я нахожусь в Казани»

УНИКС обыграл «Зенит» в овертайме (107:104) и повел в полуфинальной серии.

УНИКС начал серию 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с драматичной домашней победы над «Зенитом». Казанцы взяли верх в овертайме – 107:104, а после матча главный тренер Велимир Перасович прокомментировал ключевые эпизоды встречи.

– В первую очередь отмечу, что сегодня обе команды показали очень хорошую игру – на мой взгляд, одну из лучших за те годы, что я нахожусь в Казани. И мы, и соперники реализовали 50% трехочковых бросков. У нас были определенные идеи перед матчем. Когда мы трижды подряд проиграли «Зениту», то допускали большое количество потерь и отдавали щит. Сегодня у нас всего 8 потерь, в то же время гости снова превзошли нас на подборах, где действуют хорошо. Мы сдержали их основных игроков, однако оставили много пространства для остальных, поэтому Жбанов и Шаманич набрали половину очков своей команды. В проигранных матчах наибольшие проблемы нам доставили Мун и Фрэйзер – это высококлассные баскетболисты, которые умеют легко создавать преимущество. Хотя если соперники набирают 104 очка, очевидно, что у них есть и другие опции в атаке.

- Расскажите, какой была ваша задумка в последнем тайм-ауте в четвертой четверти при счете 87:90, после которого Дмитрий Кулагин дальним попаданием перевел игру в овертайм?

– Конечно, в тот момент нам нужен был трехочковый бросок. Однако перед этим мы упустили преимущество и позволили «Зениту» добиться лидерства. В нескольких ситуациях нам следовало проявить больше терпения и сыграть более умно, чтобы контролировать игру, но этого нам не удалось. Трехочковому попаданию Кулагина предшествовал ряд ошибок со стороны обеих команд, но это плей-офф.

- Оцените, пожалуйста, рекорд результативности Дайшона Пьера в составе УНИКСа?

– Он провел очень хорошую игру. Очевидно, «Зенит» уделил основное внимание Рейнольдсу, а Пьер использовал появившиеся открытые броски. До травмы Дайшон ярко проявлял себя, но затем, к сожалению, пропустил длительное время из-за повреждения. Надеюсь, в плей-офф наш форвард вернется в ту форму, которую показывал до травмы, – сказал Перасович.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Велимир Перасович
logoУНИКС
logoЛука Шаманич
logoДмитрий Кулагин
Джален Рейнольдс
Дайшон Пьер
Трент Фрэйзер
Георгий Жбанов
Ксавьер Мун
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Велимир объяснил бы почему у него играют Захаров и Михаил Кулагин,у которых в нападении руки трясутся и не могут свободные трехи забивать,и в защите ничего не показывают,а два мастеровитых легионера сидят в запасе,тот же Манфорд третий матч в заявке,но он его упорно не выпускает.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 50 очков Пьера и Рейнольдса на двоих помогли УНИКСу обыграть «Зенит» в овертайме
11 мая, 17:21
Джален Рейнольдс – лучший «шестой» игрок Единой лиги ВТБ
11 мая, 15:28Фото
Маркус Бингэм получил награду «Дебютант года» в Единой лиге ВТБ
11 мая, 15:17Фото
Рекомендуем
Главные новости
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
4 минуты назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
12 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
23 минуты назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
36 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
52 минуты назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем