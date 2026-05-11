«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Жан Монтеро может уйти в «Хапоэль Тель-Авив».

«Хапоэль Тель-Авив» нацелился на звездного защитника «Валенсии» Жана Монтеро – одного из самых востребованных игроков нынешнего сезона Евролиги.

По информации израильских источников, клуб готов выплатить сумму выкупа в размере 1,5 миллиона евро, прописанную в контракте игрока с «Валенсией».

Сообщается, что «Хапоэль» уже связался с агентом Монтеро и дал понять, что активация опции выкупа не станет проблемой. Кроме того, клуб якобы предложил защитнику контракт примерно на 2,5 миллиона долларов за сезон.

При этом Монтеро не спешит принимать решение. Игрок уведомил «Хапоэль Тель-Авив », что рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, включая предложения из NCAA, которые, как сообщается, превышают 4 миллиона долларов за сезон.

Доминиканский защитник провел выдающийся сезон в Евролиге: получил награду «Восходящая звезда» , вошел в первую символическую сборную турнира и в среднем набирал 14,4 очка, 4,8 передачи и 3 подбора за матч.