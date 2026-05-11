Пол Пирс об удалении Вембаньямы: «В мое время это был бы обычный фол в нападении»
Пол Пирс раскритиковал удаление Виктора Вембаньямы за эпизод с ударом локтем по Назу Риду.
«В мое время это был бы обычный фол в нападении – и играем дальше. А сейчас все стали такими мягкими: сразу удаляют игроков, будто за такой локоть его вообще надо посадить в тюрьму. Да бросьте.
Это максимум неспортивный фол первой степени – и продолжаем играть. Хочется видеть лучших против лучших, а не чтобы судьи определяли исход серии. Ну хорошо, дайте штрафные – и идем дальше. Пусть играют», – сказал экс-игрок НБА в подкасте No Fouls Given.
Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»
- Я, Пол Пирс, взял гайку за Бостон в 2008. Это первое чемпионство Селтикс в этом веке! Но никто не называет меня "Пирс чемпион "...
Посидел, закусил мармеладкой и продолжает:
- Я, Пол Пирс, многократный участник МВЗ. Был ярким представителем легендарной эпохи! Но никто не называет меня "Пол Пирс звезда НБА"...
Еще посидел, заказал крылышек и продолжает:
- Я, Пол Пирс, так впечатлил Шака, что он назвал меня The Truth. Это было после одной из многих моих выдающихся игр. Но никто не называет меня "Пол "Истина" Пирс"...
Совсем приуныв, крепко затягивается и восклицает:
- Но стоило ОДИН РАЗ уехать на кресле-каталке обосранным!
Звонит такому же древнему Бэд Бою, и говорит : « А помнишь , Билл, в наше время…???»
Билл вздыхает и отвечает : « Помню, Ларри , помню…»
Но я вспоминаю фол Рона Артеста против Хардена.
И тогда Артеста удалили всего на 7 матчей.
Сейчас бы его отстранили пожизненно.