Пол Пирс об удалении Вембаньямы: «В мое время это был бы обычный фол в нападении»

Пол Пирс раскритиковал удаление Виктора Вембаньямы за эпизод с ударом локтем по Назу Риду.

«В мое время это был бы обычный фол в нападении – и играем дальше. А сейчас все стали такими мягкими: сразу удаляют игроков, будто за такой локоть его вообще надо посадить в тюрьму. Да бросьте.

Это максимум неспортивный фол первой степени – и продолжаем играть. Хочется видеть лучших против лучших, а не чтобы судьи определяли исход серии. Ну хорошо, дайте штрафные – и идем дальше. Пусть играют», – сказал экс-игрок НБА в подкасте No Fouls Given.

Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Бред, никогда удар локтем в лицо не был обынчым фолом. Тем более Пирс не так уж и давно играл, застал десятые.
Да уж, есть любители такие как Пирс поговорить о прошлом при том, что многие видели это прошлое:)
Почти до конца 10х доиграл. Закончил в 17 году. Хотя по моим ощущениям, его уже в лиге лет 15 нет.
Моё время я получил травму, я обосрался) и увезли меня на кресло каталке, но потом вернулся и доиграл матч, добавил Пирс
Сидит старый кельт на подкасте, попыхивает трубку и говорит:
- Я, Пол Пирс, взял гайку за Бостон в 2008. Это первое чемпионство Селтикс в этом веке! Но никто не называет меня "Пирс чемпион "...
Посидел, закусил мармеладкой и продолжает:
- Я, Пол Пирс, многократный участник МВЗ. Был ярким представителем легендарной эпохи! Но никто не называет меня "Пол Пирс звезда НБА"...
Еще посидел, заказал крылышек и продолжает:
- Я, Пол Пирс, так впечатлил Шака, что он назвал меня The Truth. Это было после одной из многих моих выдающихся игр. Но никто не называет меня "Пол "Истина" Пирс"...
Совсем приуныв, крепко затягивается и восклицает:
- Но стоило ОДИН РАЗ уехать на кресле-каталке обосранным!
Сидит другой кельт, ещё более старый, смотрит детские потолкушки САС и Минни, снисходительно улыбается…
Звонит такому же древнему Бэд Бою, и говорит : « А помнишь , Билл, в наше время…???»
Билл вздыхает и отвечает : « Помню, Ларри , помню…»
Ну, Пол, времена меняются.

Но я вспоминаю фол Рона Артеста против Хардена.

И тогда Артеста удалили всего на 7 матчей.
Сейчас бы его отстранили пожизненно.
Если бы все было наоборот и это Рид вломил Вемби, его бы на несколько игр дисквальнули точно. А если бы Вемби при этом травму получил как Харден тогда, Рида бы в Гуантанамо отправили лет на двадцать. Так что дело тут не во времени
да чего уж там отстранили пожизненно - вообще бы в тюрьму бросили, а то и на электрический стул))
Там был акцентированный удар, при всем уважении к Виктору.
Чувак, эти времена закончились в 2004 после драки Пистонс с Пейсерс
балабол, как и Перкинс, и Аринас, и каждый второй закончивший игрок
"расстреляли меня, внучок".
Фол заслуживал удаления. Можно было его оправдать, если типо Вемби не видел Рида, но он увидел и захотел. А захотел, потому что начали доставать хамские зацепы , которые рефы игнорили. Они и в этой игре изрядно тянули интригу. Если дадут хоть матч будет все ясно)
Пирс блин классический "дед"))) "В наши времена такой ***** не было!"
...и по мне стреляли и я упал в лужу.
Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»
11 мая, 16:58
Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»
11 мая, 16:49
Стивен Эй Смит: «Вембаньяма заслуживает дисквалификации на пятую игру»
11 мая, 14:43
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
19 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
35 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
45 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О'Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»
сегодня, 06:07
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
