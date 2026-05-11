Пол Пирс об удалении Вембаньямы: В мое время это был бы обычный фол в нападении.

«В мое время это был бы обычный фол в нападении – и играем дальше. А сейчас все стали такими мягкими: сразу удаляют игроков, будто за такой локоть его вообще надо посадить в тюрьму. Да бросьте.

Это максимум неспортивный фол первой степени – и продолжаем играть. Хочется видеть лучших против лучших, а не чтобы судьи определяли исход серии. Ну хорошо, дайте штрафные – и идем дальше. Пусть играют», – сказал экс-игрок НБА в подкасте No Fouls Given.

