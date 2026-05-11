Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»

Агент Каспера Уэйра прокомментировал продление контракта своего клиента с ЦСКА.

Агент Каспера Уэйра Станислав Рыжов заявил, что ЦСКА грамотно выбрал момент для продления контракта с опытным защитником.

- Как прокомментируете подписание нового контракта Уэйра с ЦСКА?

– Я вообще люблю, когда все находятся на своих местах. Каспер стал настолько неотъемлемой частью ЦСКА, что просто невозможно представить его в цветах других команд.

- Какие предложения у Каспера были в последнее время? Насколько интересные?

– По законам жанра, и, как частенько действуют некоторые персонажи в агентской среде, я должен сказать, что у Каспера было много предложений из НБА, Евролиги, Китая и других межгалактических лиг, но он выбрал остаться в родном клубе, отклонив многомиллионные предложения, потому что деньги для него не главное. Но оставим подобный юмор конкурентам. Серьезно отвечая на ваш вопрос, скажу, что для предложений Уэйру время еще не настало, и менеджмент ЦСКА грамотно воспользовался таймингом и не пустил ключевого для раздевалки игрока на свободный рынок.

- Насколько тяжело шли переговоры?

– Когда обе стороны переговоров разбираются в баскетболе и являются порядочными людьми, переговоры не могут идти тяжело, стороны могут договориться или не договориться в силу объективных причин, таких, как, например, снижение бюджета. У нас переговоры с ЦСКА проходят всегда легко, так было и в этот раз, – приводит слова Рыжова «Матч ТВ».

Уэйр защищает цвета «красно-синих» с 2022 года и за это время провел за ЦСКА 208 матчей.