  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
1

Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»

Агент Каспера Уэйра прокомментировал продление контракта своего клиента с ЦСКА.

Агент Каспера Уэйра Станислав Рыжов заявил, что ЦСКА грамотно выбрал момент для продления контракта с опытным защитником.

- Как прокомментируете подписание нового контракта Уэйра с ЦСКА?

– Я вообще люблю, когда все находятся на своих местах. Каспер стал настолько неотъемлемой частью ЦСКА, что просто невозможно представить его в цветах других команд.

- Какие предложения у Каспера были в последнее время? Насколько интересные?

– По законам жанра, и, как частенько действуют некоторые персонажи в агентской среде, я должен сказать, что у Каспера было много предложений из НБА, Евролиги, Китая и других межгалактических лиг, но он выбрал остаться в родном клубе, отклонив многомиллионные предложения, потому что деньги для него не главное. Но оставим подобный юмор конкурентам. Серьезно отвечая на ваш вопрос, скажу, что для предложений Уэйру время еще не настало, и менеджмент ЦСКА грамотно воспользовался таймингом и не пустил ключевого для раздевалки игрока на свободный рынок.

- Насколько тяжело шли переговоры?

– Когда обе стороны переговоров разбираются в баскетболе и являются порядочными людьми, переговоры не могут идти тяжело, стороны могут договориться или не договориться в силу объективных причин, таких, как, например, снижение бюджета. У нас переговоры с ЦСКА проходят всегда легко, так было и в этот раз, – приводит слова Рыжова «Матч ТВ».

Уэйр защищает цвета «красно-синих» с 2022 года и за это время провел за ЦСКА 208 матчей.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoКаспер Уэйр
Станислав Рыжов
logoЕдиная лига ВТБ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Отлично что Каспера продлили!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каспер Уэйр поднялся на вершину башни ОКО в Москва-сити, чтобы подписать новый контракт с ЦСКА
11 мая, 10:48Фото
Андрей Ватутин о праздновании 20-летия победы ЦСКА в Евролиге: «Никто из приглашенных иностранных гостей не затрагивал политические нюансы»
8 мая, 12:22
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продление контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
7 мая, 20:47
Рекомендуем
Главные новости
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
32 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»
сегодня, 06:07
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 05:28Видео
Данило Тасич будет выступать за «Уралмаш»
сегодня, 05:10
30+8+6 от Джеймса Хардена помогли «Кливленду» впервые выйти в лидеры в серии с «Детройтом»
сегодня, 04:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
50 минут назад
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
54 минуты назад
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем