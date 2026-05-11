«Милуоки» активно рассматривает предложения по обмену Янниса Адетокумбо

В «Милуоки» открыты к обмену Янниса, но не теряют надежды сохранить лидера.

«Милуоки » открыл возможность для обсуждения обмена Янниса Адетокумбо и планирует принять окончательное решение до драфта НБА , который пройдет 23–24 июня, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По данным источника, клуб готов рассматривать предложения только в случае серьезного пакета – с участием молодой звезды и значительного набора драфт-пиков.

Интерес к возможному обмену уже проявляют команды, нацеленные на борьбу за титул, включая «Голден Стэйт », «Майами », «Миннесоту», «Кливленд », «Бостон », «Нью-Йорк » и «Лейкерс ».

При этом «Бакс» оставляют вариант убедить лидера остаться за счет усиления состава. Для потенциальных сделок у клуба есть до трех пиков первого раунда драфта и ряд контрактов, включая Бобби Портиса и Кайла Кузму.