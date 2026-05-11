«Милуоки» активно рассматривает предложения по обмену Янниса Адетокумбо
В «Милуоки» открыты к обмену Янниса, но не теряют надежды сохранить лидера.
«Милуоки» открыл возможность для обсуждения обмена Янниса Адетокумбо и планирует принять окончательное решение до драфта НБА, который пройдет 23–24 июня, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
По данным источника, клуб готов рассматривать предложения только в случае серьезного пакета – с участием молодой звезды и значительного набора драфт-пиков.
Интерес к возможному обмену уже проявляют команды, нацеленные на борьбу за титул, включая «Голден Стэйт», «Майами», «Миннесоту», «Кливленд», «Бостон», «Нью-Йорк» и «Лейкерс».
При этом «Бакс» оставляют вариант убедить лидера остаться за счет усиления состава. Для потенциальных сделок у клуба есть до трех пиков первого раунда драфта и ряд контрактов, включая Бобби Портиса и Кайла Кузму.
Источник: ESPN
А Яннис с диким контрактом команду сразу же под потолок загонит
Усиления искать можно, но не здесь.
Вероятнее даже не даст, а уничтожит.
Приход Яниса - это вдобавок минус Ануноби и Дюс, без вариантов.
Тут нужно сначала изменить вектор баскетбольных операций.