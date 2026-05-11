48

«Милуоки» активно рассматривает предложения по обмену Янниса Адетокумбо

В «Милуоки» открыты к обмену Янниса, но не теряют надежды сохранить лидера.

«Милуоки» открыл возможность для обсуждения обмена Янниса Адетокумбо и планирует принять окончательное решение до драфта НБА, который пройдет 23–24 июня, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По данным источника, клуб готов рассматривать предложения только в случае серьезного пакета – с участием молодой звезды и значительного набора драфт-пиков.

Интерес к возможному обмену уже проявляют команды, нацеленные на борьбу за титул, включая «Голден Стэйт», «Майами», «Миннесоту», «Кливленд», «Бостон», «Нью-Йорк» и «Лейкерс».

При этом «Бакс» оставляют вариант убедить лидера остаться за счет усиления состава. Для потенциальных сделок у клуба есть до трех пиков первого раунда драфта и ряд контрактов, включая Бобби Портиса и Кайла Кузму.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
возможные переходы
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНью-Йорк
logoМиннесота
logoБостон
logoМайами
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бронни+Кнехт+Эйтон+автограф Николсона
Ответ Rain
Бронни+Кнехт+Эйтон+автограф Николсона
минуточку, за Бронни придется отдать текущий пик первого раунда :-)
Контендер отдаст за него полцарства и превратится в тыкву. Команды с низа таблиц его наврядли интересуют. Или думает как ЛеГМ в прайме себе звезд-корешей притащить? (Костаса, Танасиса и Алекса)
Ответ Bocchi
Контендер отдаст за него полцарства и превратится в тыкву. Команды с низа таблиц его наврядли интересуют. Или думает как ЛеГМ в прайме себе звезд-корешей притащить? (Костаса, Танасиса и Алекса)
За ним пойдут середнячки, типа Майами, либо те, кто с треском вылетел из плей-офф, типа Хьюстона...и возможно, Кливленда.
Ответ Bocchi
Контендер отдаст за него полцарства и превратится в тыкву. Команды с низа таблиц его наврядли интересуют. Или думает как ЛеГМ в прайме себе звезд-корешей притащить? (Костаса, Танасиса и Алекса)
ЛеГМ в прайме (период Хитлз) себе ЗП урезал, чтобы корешам и ролевикам тоже хватило. Получал он около 15 мультов - по тем временам это даже не предмаксималка. 30кк получил Кобе, 24кк имел Дирк, 18кк зашибал Дуайти

А Яннис с диким контрактом команду сразу же под потолок загонит
Нью-Йорку нужно уходить из этого аукциона и не лезть, как бы не закончился нынешний поход.

Усиления искать можно, но не здесь.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Нью-Йорку нужно уходить из этого аукциона и не лезть, как бы не закончился нынешний поход. Усиления искать можно, но не здесь.
не думал что такое скажу, но нынешнего Таунса даже уже жалко отдавать за Янниса в непонятных кондициях))
Ответ Kira_B
не думал что такое скажу, но нынешнего Таунса даже уже жалко отдавать за Янниса в непонятных кондициях))
Это да, но меня больше смущает то, что даст Янис.
Вероятнее даже не даст, а уничтожит.

Приход Яниса - это вдобавок минус Ануноби и Дюс, без вариантов.
Пока вафлили пару лет - потеряли половину предполагаемой компенсации, ещё и Лилларду платить сколько лет.
Тут нужно сначала изменить вектор баскетбольных операций.
Ответ Алексей Мишин
Пока вафлили пару лет - потеряли половину предполагаемой компенсации, ещё и Лилларду платить сколько лет. Тут нужно сначала изменить вектор баскетбольных операций.
Еще и балласт в виде Тернера несколько лет содержать...
И роспись Дэйма🤣
Интересно как агент Янниса будет влиять на переговоры, потому что грек хочет побеждать, а не перейти в команду, которая отдала за него все и теперь снова не может пройти второй раунд. Для него вообще лучший вариант занять позицию "Я ни с кем не переподпишусь, в 2027 выхожу на рынок свободных агентов".
Лейкерс-то тут каким образом оказались? Ривзом по сайн-н-трейду, что ли, пытаются торговать?:) Других вариантов нет у них, у половины команды контракты заканчиваются, не на кого менять. Кроме Луки, конечно:).
Ответ Stan WarHammer
Лейкерс-то тут каким образом оказались? Ривзом по сайн-н-трейду, что ли, пытаются торговать?:) Других вариантов нет у них, у половины команды контракты заканчиваются, не на кого менять. Кроме Луки, конечно:).
Очень просто. Яннис скажет, что хочет в Лейкерс и всё. Только Лейкерс могут его переподписать через год как СА. Отдавать за 1 сезон Янниса полцарства никто не захочет. Ривс - типа, молодая звезда, пики есть. Добавят молодыми Кнехтом, ЛаРавиа и торговым исключением. Условия выполнены.
Новость ради новости. Как будто до этого Милуоки не искали вариантов. Ждём новости про то, какие варианты усиленич ищут ГСВ, Майами, Клипперс, Филу, Бостон и так по кругу.
Вон там агрессор с западного побережья есть, молодых звезд там воспитали на пару-тройку пакетов)
Портер + Дёмин + Вулф + 6-ый пик в 1 раунде 2026?
Ответ witalik94
Портер + Дёмин + Вулф + 6-ый пик в 1 раунде 2026?
как раз Яннис панельную 5-этажку прикупил в Бруклине недавно - совпадение?)))
Ответ witalik94
Портер + Дёмин + Вулф + 6-ый пик в 1 раунде 2026?
И что это даст Нетс? Будут играть Яннис+4 новичка/джи лигера?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Эмик: «Яннис Адетокумбо хочет остаться на Востоке и играть за претендента на титул»
9 мая, 19:30
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
7 мая, 17:27
Владелец «Бакс»: «Если Яннис Адетокумбо хочет играть в другом месте, нам нужно будет много активов перед драфтом, это разумный срок»
7 мая, 05:29
Рекомендуем
Главные новости
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
12 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
28 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
38 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
59 минут назад
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»
сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем