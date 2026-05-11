Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»
Вембаньяма не получит дополнительного наказания за удаление в четвертом матче.
Виктор Вембаньяма не получит дополнительного наказания за эпизод с ударом локтем по Назу Риду, который привел к удалению в четвертом матче против «Миннесоты». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Таким образом, звездный игрок «Сперс» сможет принять участие в пятом матче серии, который состоится в среду в Сан-Антонио. Счет в серии второго раунда – 2-2.
Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
49 комментариев
Яннис заключает сомнительный контракт с бетторской конторой, на которой делают кучу ставок на его трейд, слухи о котором он сам и подогревал. Сильвер: 🙈
Вемби хреначит намеренно и с оттяжечкой человеку с локтя в лицо. Сильвер: 🙈
Дорт в каждой игре почти пытается кого-то грязно поломать. Сильвер: 🙈
Кто-то негативно высказался о судействе, уровень которого ниже, чем у нас на уроке физкультуры. Сильвер: МОЛЧАТЬ! ШТРАФ! КАТОРГА!
А, ну и технари за слишком бурное выражение эмоций после данка или саркастические аплодисменты. Тут правосудие не дремлет, это вам не это
п.с. хотя Ламело Боллу даже фол не дали за нанесение травмы Бэму в ключевой игре, хотя ещё более тянуло на дисквал.
А тут на первый грубый эпизод игрока Сас пошло нытье о несправедливости. Просто бабское и инфантильное поведение. Вы бы лучше список грязи своих игроков рассмотрели. Или там судьи рассудили и все ок, а тут конечно комитет куплен и тд?
Неадекваты мамкины.
Если без цитат, то удивился бы, что по другому было бы.