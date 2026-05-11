Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»

Вембаньяма не получит дополнительного наказания за удаление в четвертом матче.

Виктор Вембаньяма не получит дополнительного наказания за эпизод с ударом локтем по Назу Риду, который привел к удалению в четвертом матче против «Миннесоты». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Таким образом, звездный игрок «Сперс» сможет принять участие в пятом матче серии, который состоится в среду в Сан-Антонио. Счет в серии второго раунда – 2-2.

Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Балмер в рот манал все правила и платит Каваю под столом. Сильвер: 🙈

Яннис заключает сомнительный контракт с бетторской конторой, на которой делают кучу ставок на его трейд, слухи о котором он сам и подогревал. Сильвер: 🙈

Вемби хреначит намеренно и с оттяжечкой человеку с локтя в лицо. Сильвер: 🙈

Дорт в каждой игре почти пытается кого-то грязно поломать. Сильвер: 🙈

Кто-то негативно высказался о судействе, уровень которого ниже, чем у нас на уроке физкультуры. Сильвер: МОЛЧАТЬ! ШТРАФ! КАТОРГА!

А, ну и технари за слишком бурное выражение эмоций после данка или саркастические аплодисменты. Тут правосудие не дремлет, это вам не это
Ответ Consistency
Ты прав, но, к сожалению, поведение Сильвера логично и последовательно. Он прежде всего руководствуется прибыльностью Лиги, а не справедливостью. Конечно, не все решения в итоге этому способствуют, но общий вектор вполне.
Ответ Van
Согласен, конечно. Да в целом подобное происходит повсеместно в любой индустрии. В сфере развлечений разве что есть хоть какая-то слабая надежда, что если это все совсем в цирк превратится, то люди смотреть перестанут, но привычка, пиар и отсутствие альтернативы делают даже такой сценарий очень маловероятным. Старички продолжат смотреть по привычке, детишки будут втягиваться через инстаграм и тикток, да и баскетбольной альтернативы нет (хотя, конечно, в современном мире все конкурирует со всем в сфере развлечений, так что теоретически человек может просто перестать смотреть или скорее не начать смотреть баскетбол в целом)
Очевидно было, Витя звезда, имба, это плей-офф. Тем более тут 7 игр маячат
Кто смотрел игру, согласится, что волки тоже далеко не белые и пушистые. Все произошедшее не на ровном месте случилось. Это не оправдывает француза, но все же. Видимо манера игры Миннесоты, а в частности трэшток и высокий уровень физического контакта, тоже явились аргументом в принятии решения в пользу того, что инопланетянин избежал дисквалификации.
Ответ Чубака из половины Шака
Не, я как фанат Шпор рад, но вот к чему был весь летний пафос про монахов? В итоге уже вспылил против первого опытного соперника.
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Я тоже кстати подумал об этом. Дзен, баланс, все такое и тут на тебе)) Вемба ведь не только внешне и конституционально особенный, у него и кровь в частности особенная. Был тромбоз венозный, а это о многом говорит. Никуда эти проблемы не уходят, так как они хронические, вызванные мутацией генов (тромбофилия). Так что чем он там занимался нам неизвестно. А их традиционная медицина все же не так плоха. И важен контекст всегда. Повторю, Миннесота очень грязно и грубо играет. И огребает в ответ. Да возможно чересчур. Но ведь ему 22 вроде? Мы в таком возрасте башню бы открутили, даже не задумываясь о последствиях. В первый раз уж точно)
Я думаю определяющим фактором стало то, что Рид не получил травму, в противном случае отстранили бы.
п.с. хотя Ламело Боллу даже фол не дали за нанесение травмы Бэму в ключевой игре, хотя ещё более тянуло на дисквал.
У Сильвера свои стандарты и все двойные.
Ответ Погодите, это реально?
Фанатам Миннесоты лучше вообще помалкивать про судейство и стандарты.
Ответ inqvizitor
Комментарий удален модератором
Справедливо, на второй раз влепят дискву. Круто что Витя показал зубы. С такой спортивной злостью может далеко пойти, если здоровье позволит. Но и Миннесоту за грязь я бы не стал пинать, а как играть с координированным длинноруким целеустремлённым монстром? Выводить из равновесия любыми способами. Помню в детстве нам по 13-14, а против играет мутант 195 ростом и острыми локтями приземляясь бьёт тебя по макушке, просто не видит кто там внизу копошится. Я короч за "обычных" двухметровых парней из Миньки сейчас, Витя ещё свое возьмёт, а эти в самом соку, им надо.
Ответ mold-cel
Ну если судьи позволяют, что их пинать? Очевидно, что в чистой игре у них шансов мало.
Интересно почему болела миньки не ноют, что их игроки откровенно играют в грязь и рестлинг. Где нытье, что им дают мало фолов?
А тут на первый грубый эпизод игрока Сас пошло нытье о несправедливости. Просто бабское и инфантильное поведение. Вы бы лучше список грязи своих игроков рассмотрели. Или там судьи рассудили и все ок, а тут конечно комитет куплен и тд?
Неадекваты мамкины.
Кто то явно " Пролоббировал " решение 🤷‍♂️👈
Какой реприманд неожиданный.)))Вот, ...., раков не дали пожрать.
Если без цитат, то удивился бы, что по другому было бы.
Цирк конечно, даже не оштрафован
Ответ kaliostro76
Штраф за ф2 идет вроде по умолчанию.
