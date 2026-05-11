Виктор Вембаньяма избежал дисквалификации и сыграет в пятом матче с «Миннесотой»

Вембаньяма не получит дополнительного наказания за удаление в четвертом матче.

Виктор Вембаньяма не получит дополнительного наказания за эпизод с ударом локтем по Назу Риду , который привел к удалению в четвертом матче против «Миннесоты». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Таким образом, звездный игрок «Сперс» сможет принять участие в пятом матче серии, который состоится в среду в Сан-Антонио . Счет в серии второго раунда – 2-2.

