Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»

Кендрик Перкинс считает, что НБА должна дисквалифицировать Вембаньяму.

Кендрик Перкинс считает, что Виктор Вембаньяма мог серьезно травмировать Наза Рида , если бы удар локтем пришелся чуть выше.

«Вы понимаете, если бы удар пришелся чуть выше, в область виска, мы не знаем, чем бы это могло закончиться. Некоторые мне писали, что если бы удар пришелся выше, он мог бы, возможно, убить человека…

В игре для такого нет места. Все сейчас внимательно смотрят, потому что если НБА не дисквалифицирует его, это будет сигнал, что лига ставит просмотры, звездность и деньги выше безопасности игроков», – заявил Перкинс.