  • Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»
15

Кендрик Перкинс считает, что НБА должна дисквалифицировать Вембаньяму.

Кендрик Перкинс считает, что Виктор Вембаньяма мог серьезно травмировать Наза Рида, если бы удар локтем пришелся чуть выше.

«Вы понимаете, если бы удар пришелся чуть выше, в область виска, мы не знаем, чем бы это могло закончиться. Некоторые мне писали, что если бы удар пришелся выше, он мог бы, возможно, убить человека…

В игре для такого нет места. Все сейчас внимательно смотрят, потому что если НБА не дисквалифицирует его, это будет сигнал, что лига ставит просмотры, звездность и деньги выше безопасности игроков», – заявил Перкинс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
конечно по судейству в этом по вопросов еще больше чем в предыдущих
того же Витько если и дискввлить то и фолы против него надо поднимать
«Если НБА не дисквалифицирует Кендрика Перкинса, это значит, что лига ставит кринж выше адекватности»
Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что Миннесота не пройдет дальше»
Если бы, да ка бы . Сколько можно , да было жестковато… Дали удаление , что дальше мусолить ??? Наз Рид что не смог дальше играть ? Или он просто так начал махать локтем, его держит Макди так ещё и Наз шел к нему … отмахнулся попал удалили все справедливо…
Надеюсь ему тоже с локтя в челюсть заедут, случайно. Раз за такое не дисквалифицируют.
Ответ icey_punk
Надеюсь ему тоже с локтя в челюсть заедут, случайно. Раз за такое не дисквалифицируют.
Да с назом Ридом и макдэниэлсом тоже что то пора делать. Каждую атаку витьяка лапают, или как джейден Касла каждую атаку по 5 разцепляет
Ответ icey_punk
Надеюсь ему тоже с локтя в челюсть заедут, случайно. Раз за такое не дисквалифицируют.
Не поверишь, ему уже заезжали
Мне кажется, что Лысому вообще пофиг на всех. Он откровенно издевается. Я ничего не имею против СА. Пусть в их противостоянии с Минькой победит сильнейший (видимо, в буквальном смысле). Запасаюсь попкорном для финала конференции. Вдруг к этому моменту Лысый разлюбит ШГА и разрешит судить их объективно.
