  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
189

НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)

12 мая прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд» сравнял счет в серии с «Детройтом» благодаря 43 очкам Донована Митчелла, 39 из которых он набрал во второй половине (повторение рекорда плей-офф НБА).

«Лейкерс» в четвертый раз уступили «Оклахоме», всухую проиграв серию. 

НБА

Плей-офф

Второй раунд

В серии ничья – 2-2.

«Оклахома» выиграла серию – 4-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoНБА
logoДетройт
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoЛейкерс
logoКливленд
189 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тут несколько дней назад нашего великого и могучего Лё Бигмака обозвали «Старым Мельником». Так вот, мне на этой почве вспомнилась реклама другого пойла из 00-х, и тоже применительно к многострадальным Лейкерс.
Картина рисуется такая. 12 мая, ближе к вечеру, к понурым Реддику и Ко заваливается Лука в игровой форме, разогретый (аж пар поднимается) и в полной боеготовности.
Брон: Ты где был?
Лука: Пиво пил…
Голос за кадром: В команде с «Толстяком» второй раунд летит незаметно.
Ответ володька трынкин
Тут несколько дней назад нашего великого и могучего Лё Бигмака обозвали «Старым Мельником». Так вот, мне на этой почве вспомнилась реклама другого пойла из 00-х, и тоже применительно к многострадальным Лейкерс. Картина рисуется такая. 12 мая, ближе к вечеру, к понурым Реддику и Ко заваливается Лука в игровой форме, разогретый (аж пар поднимается) и в полной боеготовности. Брон: Ты где был? Лука: Пиво пил… Голос за кадром: В команде с «Толстяком» второй раунд летит незаметно.
- Ты где был?
- Тренировался.
- Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет!
Ответ jerry40
- Ты где был? - Тренировался. - Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет!
Лос Виллабаджо Лейкерс
Я все таки диву даюсь этой Оклахоме. Ну как так они умудрились собрать этот состав. Ладно Прести всех обманул и пиков уже насолил на 5 зим вперед, так они еще и драфтуют идеально. Посмотрите на Митчела, это же второгодка с 38го пика, он играет, как элитный игрок уровня околозвезды. Иной раз от 1х пиков не ждут на 2й год ничего, а тут играет в ПО, как ветеран
Ответ Турга Долгокычич
Я все таки диву даюсь этой Оклахоме. Ну как так они умудрились собрать этот состав. Ладно Прести всех обманул и пиков уже насолил на 5 зим вперед, так они еще и драфтуют идеально. Посмотрите на Митчела, это же второгодка с 38го пика, он играет, как элитный игрок уровня околозвезды. Иной раз от 1х пиков не ждут на 2й год ничего, а тут играет в ПО, как ветеран
Так Митчелл в колледже отыграл 3 сезона, в каком-то смысле уже ветеран, так как многие высокие пики ограничиваются одним.
Ответ Турга Долгокычич
Я все таки диву даюсь этой Оклахоме. Ну как так они умудрились собрать этот состав. Ладно Прести всех обманул и пиков уже насолил на 5 зим вперед, так они еще и драфтуют идеально. Посмотрите на Митчела, это же второгодка с 38го пика, он играет, как элитный игрок уровня околозвезды. Иной раз от 1х пиков не ждут на 2й год ничего, а тут играет в ПО, как ветеран
У них это межсезонье тяжелое по контрактам, без потерь его не пройти...
Но если владельцы готовы платить огромный налог на роскошь (213 млн), то могут сохранить вообще весь состав. Но СМИ пишут, что не смотря на заявления они не готовы платить огромный налог.
Еще у них куча выборов на драфте накопилось (15 выборов на 7 лет), так что смогу даже прилить свежей крови.
Я удивлялся как в первый раз там оказались Дюрант, Уэстбрук и Харден.. Везёт некоторым.
Питер Паркер - 4 очка, 1/8 с игры за первую половину. Человек Паук - 39, 12/18 за вторую.
Эджей Митчелл, 38-й пик драфта-2024, набрал сегодня 28 очков. Когда всё оклахомово.
Ответ MTZ_2022
Эджей Митчелл, 38-й пик драфта-2024, набрал сегодня 28 очков. Когда всё оклахомово.
так это команда - система.
Лига должна расследовать обмен Маккейна
Ответ AEZAKMI228
Лига должна расследовать обмен Маккейна
Лига должна расследовать драфт Аджай Митчелла
Диллон Брукс пришел на игру и ржет на Леброна бьющего штрафные) Каков засранец. Но хорош.
Стоп, ЛАЛ нужно было 3ху, а они на решающее владение выпустили Клебера и убрали суперРуи?
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А вот и свип
и где-то рядом Скип)
Оклахома пока еще даже не запыхалась. Два раза по 4-0.
Сегодня, возможно, последний матч Леброна за Лейкерс. Придется проснуться, нельзя такое событие пропускать. Жаль, что в будний день и рано утром. Неплохой повод для бытового пьянства был бы.
Ответ Van
Сегодня, возможно, последний матч Леброна за Лейкерс. Придется проснуться, нельзя такое событие пропускать. Жаль, что в будний день и рано утром. Неплохой повод для бытового пьянства был бы.
Аватарка в порядке)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Второй раунд плей-офф. 36 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио» и сравнять счет в серии (2-2), «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» и прошел в финал Востока
11 мая, 07:13
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
10 мая, 06:00
НБА. Второй раунд плей-офф. 39 очков и 15 подборов Вембаньямы обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Миннесотой», 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» в третий раз обыграть «Филадельфию»
9 мая, 06:48
Рекомендуем
Главные новости
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
7 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
28 минут назад
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
59 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»
сегодня, 06:07
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 05:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем