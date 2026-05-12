НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)

12 мая прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд » сравнял счет в серии с «Детройтом » благодаря 43 очкам Донована Митчелла, 39 из которых он набрал во второй половине (повторение рекорда плей-офф НБА).

«Лейкерс » в четвертый раз уступили «Оклахоме», всухую проиграв серию.

