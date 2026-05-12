НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
12 мая прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.
«Кливленд» сравнял счет в серии с «Детройтом» благодаря 43 очкам Донована Митчелла, 39 из которых он набрал во второй половине (повторение рекорда плей-офф НБА).
«Лейкерс» в четвертый раз уступили «Оклахоме», всухую проиграв серию.
Второй раунд
В серии ничья – 2-2.
«Оклахома» выиграла серию – 4-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Картина рисуется такая. 12 мая, ближе к вечеру, к понурым Реддику и Ко заваливается Лука в игровой форме, разогретый (аж пар поднимается) и в полной боеготовности.
Брон: Ты где был?
Лука: Пиво пил…
Голос за кадром: В команде с «Толстяком» второй раунд летит незаметно.
- Тренировался.
- Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет!
Но если владельцы готовы платить огромный налог на роскошь (213 млн), то могут сохранить вообще весь состав. Но СМИ пишут, что не смотря на заявления они не готовы платить огромный налог.
Еще у них куча выборов на драфте накопилось (15 выборов на 7 лет), так что смогу даже прилить свежей крови.
Я удивлялся как в первый раз там оказались Дюрант, Уэстбрук и Харден.. Везёт некоторым.