Каспер Уэйр поднялся на вершину башни ОКО в Москва-сити, чтобы подписать новый контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о заключении нового контракта с защитником Каспером Уйром (36 лет, 178 см).
Клуб выбирает необычные локации для объявления соглашений с Уэйром. В прошлый раз это была шахта в Норильске, в этот – вершина башни ОКО в Москва-сити, самая высокая смотровая площадка Европы, где президент ЦСКА Андрей Ватутин и баскетболист пожали руки.
Уэйр присоединился к армейцам в 2022 году и с тех пор провел 208 матчей. В нынешнем сезоне его показатели составляют 12,2 очка, 1,9 подбора и 3,2 передачи в среднем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
От Споэльстры сбежишь даже на верхушку небоскребв Москвы
