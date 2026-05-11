Каспер Уэйр поднялся на вершину башни ОКО в Москва-сити, чтобы подписать новый контракт с ЦСКА

Уэйр заключил новое соглашение с ЦСКА на вершине башни.

ЦСКА объявил о заключении нового контракта с защитником Каспером Уйром (36 лет, 178 см).

Клуб выбирает необычные локации для объявления соглашений с Уэйром . В прошлый раз это была шахта в Норильске, в этот – вершина башни ОКО в Москва-сити, самая высокая смотровая площадка Европы, где президент ЦСКА Андрей Ватутин и баскетболист пожали руки.

Уэйр присоединился к армейцам в 2022 году и с тех пор провел 208 матчей. В нынешнем сезоне его показатели составляют 12,2 очка, 1,9 подбора и 3,2 передачи в среднем.