  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александр Церковный: «У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что Бако пока помочь не сможет»
5

Александр Церковный: «У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что Бако пока помочь не сможет»

Церковный прокомментировал предстоящий полуфинал с УНИКСом.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный выразил свои мысли по поводу предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС, безусловно, фаворит в серии, у этой команды отличный состав, элитный тренер, который уже приводил команду к титулу, и преимущество своей площадки. Но мяч круглый.

У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что [Исмаэль] Бако пока помочь не сможет.

Наша задача на первые две игры – забрать преимущество своей площадки», – отметил Церковный.

Серия УНИКС – «Зенит» стартует матчем в Казани 11 мая в 18.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Александр Церковный
Исмаэль Бако
logoУНИКС
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На кону кресло ген. дира.)
Ну так надо было парочку легов ещё подвезти до дедлайна
Церковный что-то слишком прибеднился. У Зенита состав даже после дцатой смены ничуть не хуже, чем у Казани, а на мой взляд даже посильнее будет на бумаге, если не рассматривать отдельно чисто центровых.
Ответ ODB
Церковный что-то слишком прибеднился. У Зенита состав даже после дцатой смены ничуть не хуже, чем у Казани, а на мой взляд даже посильнее будет на бумаге, если не рассматривать отдельно чисто центровых.
Передняя линия в атлетизме уступает. Но в остальном Зенит вполне конкурентоспособен.
Ответ Сергей Поляков
Передняя линия в атлетизме уступает. Но в остальном Зенит вполне конкурентоспособен.
О том и речь
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деян Радонич о полуфинале с УНИКСом: «Нас ждет очень тяжелая и жесткая игра. Многое будет зависеть от обороны»
10 мая, 16:41
Велимир Перасович: «Три последних матча с «Зенитом» оставили неприятный осадок. Уверен, нас ждет интересная серия»
10 мая, 16:17
Александр Медведев по поводу сообщений об уходе из «Зенита»: «Пустопорожние слухи не заслуживают комментариев»
10 мая, 11:00
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
8 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
19 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
32 минуты назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
48 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
58 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем