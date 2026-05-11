Александр Церковный: «У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что Бако пока помочь не сможет»

Церковный прокомментировал предстоящий полуфинал с УНИКСом.

Генеральный директор «Зенита » Александр Церковный выразил свои мысли по поводу предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС, безусловно, фаворит в серии, у этой команды отличный состав, элитный тренер, который уже приводил команду к титулу, и преимущество своей площадки. Но мяч круглый.

У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что [Исмаэль] Бако пока помочь не сможет.

Наша задача на первые две игры – забрать преимущество своей площадки», – отметил Церковный.

Серия УНИКС – «Зенит» стартует матчем в Казани 11 мая в 18.00 по московскому времени.