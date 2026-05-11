Александр Церковный: «У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что Бако пока помочь не сможет»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный выразил свои мысли по поводу предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
«УНИКС, безусловно, фаворит в серии, у этой команды отличный состав, элитный тренер, который уже приводил команду к титулу, и преимущество своей площадки. Но мяч круглый.
У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что [Исмаэль] Бако пока помочь не сможет.
Наша задача на первые две игры – забрать преимущество своей площадки», – отметил Церковный.
Серия УНИКС – «Зенит» стартует матчем в Казани 11 мая в 18.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
5 комментариев
На кону кресло ген. дира.)
Ну так надо было парочку легов ещё подвезти до дедлайна
Церковный что-то слишком прибеднился. У Зенита состав даже после дцатой смены ничуть не хуже, чем у Казани, а на мой взляд даже посильнее будет на бумаге, если не рассматривать отдельно чисто центровых.
Передняя линия в атлетизме уступает. Но в остальном Зенит вполне конкурентоспособен.
О том и речь
