Игорь Кочарян о Павле Савкове: «Потенциально он игрок самого высокого уровня. Будем прикладывать усилия, чтобы он остался в МБА-МАИ»

Кочарян высказался о будущем Савкова в МБА-МАИ.

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян выразил желание продлить аренду защитника Павла Савкова, права на которого принадлежат испанской «Басконии».

«Начну с того, что конструкция с приглашением Паши получилась очень взаимовыгодной – и для него, и для «Басконии», и для нас, и вообще для российского баскетбола. Парень, который последние годы был ограничен в игровом времени, здесь получил глоток воздуха и сполна этим воспользовался. Он очень мотивированный. Мы надеемся, что Савков проведет в нашей системе еще как минимум год: это важно и для его становления, и для нас. Потенциально он игрок самого высокого уровня. Будем прикладывать усилия, чтобы он остался в МБА-МАИ», – сказал Кочарян.

В прошедшей регулярке Единой лигив ВТБ Савков стал вторым лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 10,9 очка (41,5% двухочковых, 38,9% трехочковых), 2,9 подбора и 2,2 передачи.