Эмбиид об Эджкомбе: «Филадельфия» с ним не прогадала. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком»

Эмбиид высказал свое мнение об Эджкомбе.

Звездный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высоко отозвался о новичке Ви Джей Эджкомбе .

«Филадельфия » с ним не прогадала. Он – тот самый парень. Я вам говорю, Ви Джей – это нечто особенное. И это был только первый год. На второй год он будет еще лучше. На третий – еще лучше. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком», – сказал Эмбиид.

Эджкомб отыграл 11 матчей плей-офф, набирая в среднем 14 очков (41,4% с игры, 29,2% из-за дуги), 6,1 подбора и 3,4 передачи.