  Эмбиид об Эджкомбе: «Филадельфия» с ним не прогадала. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком»
Эмбиид об Эджкомбе: «Филадельфия» с ним не прогадала. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком»

Эмбиид высказал свое мнение об Эджкомбе.

Звездный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высоко отозвался о новичке Ви Джей Эджкомбе.

«Филадельфия» с ним не прогадала. Он – тот самый парень. Я вам говорю, Ви Джей – это нечто особенное. И это был только первый год. На второй год он будет еще лучше. На третий – еще лучше. У него есть шанс стать по-настоящему особенным игроком», – сказал Эмбиид.

Эджкомб отыграл 11 матчей плей-офф, набирая в среднем 14 очков (41,4% с игры, 29,2% из-за дуги), 6,1 подбора и 3,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
Кстати, чуть ли не единственный в составе Филы, кто искренне переживал поражения, я видел это на его лице, когда он сидел на скамейке в конце матчей. Эджкомб получил мощнейшую школу в виде противостояния с Бронсоном, который просто уничтожил его, это отличный урок новичку.
Эджкомб да, перспективный. И ему летом только 21 будет. Но с парой Эмбиид- Джордж нужно прощаться. Минимум хоть с одним из этой пары. Но это два травмата с большими контрактами
Эмбиид об Маккейне: «Филадельфия» с ним прогадала.»
