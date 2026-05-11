«Раньше думал, что Филли – спортивный город. Теперь я уже не уверен». Джош Харт о большом количестве болельщиков «Никс» на арене «Сиксерс»

Харт прокомментировал наплыв болельщиков «Нью-Йорка».

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт не был удивлен большому количеству болельщиков «Никс» на выездных матчах против «Сиксерс».

«Все умоляли филадельфийских фанатов не продавать свои билеты. Мы ни в какой момент не ощущали себя как на выездной игре.

Раньше думал, что Филли – спортивный город. Теперь я уже не уверен», – сказал Харт.

Обе игры на домашней арене «Филадельфии» прошли при подавляющем большинстве фанатов «Нью-Йорка », который закрыл серию с сухим счетом – 4-0.