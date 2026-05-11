  • «Раньше думал, что Филли – спортивный город. Теперь я уже не уверен». Джош Харт о большом количестве болельщиков «Никс» на арене «Сиксерс»
Харт прокомментировал наплыв болельщиков «Нью-Йорка».

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт не был удивлен большому количеству болельщиков «Никс» на выездных матчах против «Сиксерс».

«Все умоляли филадельфийских фанатов не продавать свои билеты. Мы ни в какой момент не ощущали себя как на выездной игре.

Раньше думал, что Филли – спортивный город. Теперь я уже не уверен», – сказал Харт.

Обе игры на домашней арене «Филадельфии» прошли при подавляющем большинстве фанатов «Нью-Йорка», который закрыл серию с сухим счетом – 4-0.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Knicks Videos в соцсети X
Зато в Филе всегда солнечно
Залез на реддит филы, там вроде говорят что просто по ахеревшему задрали цены на билеты, где под сводами арены, самый дальний сектор-ряд билеты по 250 бачей были :) если так, то пусть народ голосует кошельком, а бедный миллиардер не дополучит свою копеечку если, то я думаю вряд ли народ расстроится
Так в том-то и дело, что миллиардер все получит, только не от своих фанатов, а от приезжих "Никс".
Можно подумать в прошлом сезоне с другими командами было иначе. В Нью-Йорке у людей много денег и много свободного времени.
Я правильно, понимаю, что это болелы Филадельфии перепродавали свои билеты болельщикам НЙ?
Да🏀
Тогда они вполне заслужили 0-4.
В Филе болелы больше за своих футбольных Орлов топят.
Они в 18 и 25 Супербоул взяли, в 23 - в финале играли .
А у Сиксеров , к сожалению, только ожидания пока…
у НФЛ сезон с сентября и супербоул в феврале, почему хоть не поболеть с февраля по апрель?
Вот они и болеют - с ФЕВРАЛЯ по АПРЕЛЬ !!!😂😂😂
А дальше подрабатывают на продаже своих билетов !!!
Там станция метро одни спортсмены
