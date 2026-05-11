Джонсон об удалении Вембаньямы: «Я рад, что он взял дело в свои руки. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно»

Главный тренер «Сан-Антонио » Митч Джонсон высказал свои мысли об удалении центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы в четвертой игре с «Миннесотой».

«Я рад, что он взял дело в свои руки. Только, хочу четко прояснить, не в смысле удара Наза Рида. Я рад, что с Назом Ридом все в порядке. Но Вемби придется защищать себя самому, если судьи этого не делают. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно», – отметил Джонсон.

Вембаньяма покинул площадку во второй четверти, без его помощи «Сперс» проиграли матч (109:114, 2-2).