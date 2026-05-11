  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонсон об удалении Вембаньямы: «Я рад, что он взял дело в свои руки. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно»
21

Джонсон об удалении Вембаньямы: «Я рад, что он взял дело в свои руки. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно»

Митч Джонсон прокомментировал удаление Вембаньямы.

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон высказал свои мысли об удалении центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы в четвертой игре с «Миннесотой».

«Я рад, что он взял дело в свои руки. Только, хочу четко прояснить, не в смысле удара Наза Рида. Я рад, что с Назом Ридом все в порядке. Но Вемби придется защищать себя самому, если судьи этого не делают. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно», – отметил Джонсон.

Вембаньяма покинул площадку во второй четверти, без его помощи «Сперс» проиграли матч (109:114, 2-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА плей-офф
logoМитч Джонсон
logoНБА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Неправильные выводы ты сделал Митч, в команде должен быть некий тафгай, готовый пожертвовать собой и схлопать удаление другое, защищая свою звезду против подобной черни. Боюсь если твой франчайз вынужден защищать себя самостоятельно, то будет улетать от провокаций постоянно
Ответ Казбек Бимбасов
Неправильные выводы ты сделал Митч, в команде должен быть некий тафгай, готовый пожертвовать собой и схлопать удаление другое, защищая свою звезду против подобной черни. Боюсь если твой франчайз вынужден защищать себя самостоятельно, то будет улетать от провокаций постоянно
На его месте должен был быть я))
Ответ Казбек Бимбасов
Неправильные выводы ты сделал Митч, в команде должен быть некий тафгай, готовый пожертвовать собой и схлопать удаление другое, защищая свою звезду против подобной черни. Боюсь если твой франчайз вынужден защищать себя самостоятельно, то будет улетать от провокаций постоянно
Был у нас такой игрок Джереми Сохан зовут, но увы теперь он в Никс, правда надолго ли)
Теперь понимаете, что почему у Поповича был Брюс Боуэн
Удаление определенно было. До этого еще он 2 или 3 раза в лицоголову получил, что реакцию объясняет.
Блин, в 60-х(!!!!) ещё были специальные ребята, которые впрягались в разборки за звёзд, так как драки - это далеко не звёздное дело, слишком большой ущерб для команды и для игрока. У Спёрс там Олиник скамейку протирает, если уж захотели порамсить - выпускайте скамеечника с определённой задачей.
Ответ Артем Андреев
Блин, в 60-х(!!!!) ещё были специальные ребята, которые впрягались в разборки за звёзд, так как драки - это далеко не звёздное дело, слишком большой ущерб для команды и для игрока. У Спёрс там Олиник скамейку протирает, если уж захотели порамсить - выпускайте скамеечника с определённой задачей.
Нафига Олинику портить себе репутацию ради команды которой он не нужен?
Ответ S. Moon
Нафига Олинику портить себе репутацию ради команды которой он не нужен?
Оленик давно себе репутацию испортил, сломав Кевину Лаву плечо и потенциально лишив Кавс титула в том году
Честно говоря давно такого тупого комментария от тренера не слышал
Ответ Insamo217
Честно говоря давно такого тупого комментария от тренера не слышал
Сам давно умным стал?)
Комментарий удален модератором
Ответ pikachy88888888
Комментарий удален модератором
Ты же не на серьезных щщах это пишешь?))
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Ты же не на серьезных щщах это пишешь?))
да не, этот чел все время под веществами 😁
Надо Софочку подписывать из женской Индианы.
Ответ Сергей Киселев
Надо Софочку подписывать из женской Индианы.
Лу Дорта нужно подписывать, у него контракт с лигой с "лицензией на убийство" соперников подписан...
Мне показалось в моменте даже словесно никто за него не заступился. Он вырывает подбор в атаке, его двоём лупят-держат, судьи уснули, а команда глазами хлопает. Окей, я понимаю, массовая драка - всегда дело рисковое, но вы просто так смотрите как вашего лидера сперва лупят, а потом ещё и удаляют.
В общем, было понятно, что команда не готова ещё к серьёзным зарубам в плей-офф. Даже интересно посмотреть, если вдруг на таланте пройдут волков, что с ними сделает Оклахома.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем Наза Рида
11 мая, 04:28Видео
Виктор Вембаньяма сделал больше блок-шотов, чем любая команда во втором раунде плей-офф
10 мая, 14:06
Макдэниэлс о Вембаньяме: «Не знаю его рост, но кажется, будто он трехметровый. Просто нереально высокий»
10 мая, 10:25
Рекомендуем
Главные новости
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
20 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
30 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
51 минуту назад
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»
сегодня, 06:07
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем