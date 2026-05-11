Джонсон об удалении Вембаньямы: «Я рад, что он взял дело в свои руки. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно»
Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон высказал свои мысли об удалении центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы в четвертой игре с «Миннесотой».
«Я рад, что он взял дело в свои руки. Только, хочу четко прояснить, не в смысле удара Наза Рида. Я рад, что с Назом Ридом все в порядке. Но Вемби придется защищать себя самому, если судьи этого не делают. Против него играют настолько жестко, что приходится защищать себя самостоятельно», – отметил Джонсон.
Вембаньяма покинул площадку во второй четверти, без его помощи «Сперс» проиграли матч (109:114, 2-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
В общем, было понятно, что команда не готова ещё к серьёзным зарубам в плей-офф. Даже интересно посмотреть, если вдруг на таланте пройдут волков, что с ними сделает Оклахома.