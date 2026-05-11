«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока
«Никс» прошли в финал Востока, разгромив «Сиксерс».
«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» в четвертой игре (144:114) и завершил серию, оформив проход в финал Востока второй сезон подряд.
«Никс» забросили 25 трехочковых, что является повторением рекорда плей-офф НБА. Самым результативным стал защитник Майлз Макбрайд с 25 очками (7 из 10 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 4 из 4 с линии).
«Нью-Йорк» довел свою серию побед в играх плей-офф до 7 – рекорд клуба.
В финале Востока «Никс» встретятся с победителем пары «Пистонс» – «Кэвальерс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Многие эксперты и комментаторы в начале сезона прогнозировали что Майка Брауна уволят в этом сезоне чуть ли не первым. Что ж. Очевидно они ошибались.
Они уже переобулись, замолчав по этому поводу)
Отчасти согласен, но давайте поговорим, после финала конференции, хотя бы. Если об Детройт/Кливленд запнутся, то Майкл Браун будет чуть лучше чем Тибс, тогда. Не стоит бежать впереди паровоза, но желаем Никсам удачи далее, заслужили, молодцы!
Пока Нью Йорк наравне с Оклахомой лучше всех выглядят. Надеюсь на их финал.
И ротация широкая. Смена тренера пошла на пользу
Фила разочаровала, была просто мертвая. Интересно посмотреть на НЙ в Финале Востока, даже не знаю, против кого серия будет более интересной... Ощущение, что против Детройта будет все же более "неопределенно" + разные игровые стилистики у команд. Ну и вопрос главный, если ли у НЙ потенциал остановить ОКС, у кого вообще с Востока наибольшие шансы что-то показать в финале, а не улететь 4-0/4-1...
