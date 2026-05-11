«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока

«Никс» прошли в финал Востока, разгромив «Сиксерс».

«Нью-Йорк » разгромил «Филадельфию» в четвертой игре (144:114) и завершил серию, оформив проход в финал Востока второй сезон подряд.

«Никс» забросили 25 трехочковых, что является повторением рекорда плей-офф НБА . Самым результативным стал защитник Майлз Макбрайд с 25 очками (7 из 10 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 4 из 4 с линии).

«Нью-Йорк» довел свою серию побед в играх плей-офф до 7 – рекорд клуба.

В финале Востока «Никс» встретятся с победителем пары «Пистонс» – «Кэвальерс».