  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока
7

«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока

«Никс» прошли в финал Востока, разгромив «Сиксерс».

«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» в четвертой игре (144:114) и завершил серию, оформив проход в финал Востока второй сезон подряд.

«Никс» забросили 25 трехочковых, что является повторением рекорда плей-офф НБА. Самым результативным стал защитник Майлз Макбрайд с 25 очками (7 из 10 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 4 из 4 с линии).

«Нью-Йорк» довел свою серию побед в играх плей-офф до 7 – рекорд клуба.

В финале Востока «Никс» встретятся с победителем пары «Пистонс» – «Кэвальерс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoФиладельфия
logoМайлз Макбрайд
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Многие эксперты и комментаторы в начале сезона прогнозировали что Майка Брауна уволят в этом сезоне чуть ли не первым. Что ж. Очевидно они ошибались.
Ответ кандид
Многие эксперты и комментаторы в начале сезона прогнозировали что Майка Брауна уволят в этом сезоне чуть ли не первым. Что ж. Очевидно они ошибались.
Они уже переобулись, замолчав по этому поводу)
Ответ кандид
Многие эксперты и комментаторы в начале сезона прогнозировали что Майка Брауна уволят в этом сезоне чуть ли не первым. Что ж. Очевидно они ошибались.
Отчасти согласен, но давайте поговорим, после финала конференции, хотя бы. Если об Детройт/Кливленд запнутся, то Майкл Браун будет чуть лучше чем Тибс, тогда. Не стоит бежать впереди паровоза, но желаем Никсам удачи далее, заслужили, молодцы!
Пока Нью Йорк наравне с Оклахомой лучше всех выглядят. Надеюсь на их финал.
И ротация широкая. Смена тренера пошла на пользу
Фила разочаровала, была просто мертвая. Интересно посмотреть на НЙ в Финале Востока, даже не знаю, против кого серия будет более интересной... Ощущение, что против Детройта будет все же более "неопределенно" + разные игровые стилистики у команд. Ну и вопрос главный, если ли у НЙ потенциал остановить ОКС, у кого вообще с Востока наибольшие шансы что-то показать в финале, а не улететь 4-0/4-1...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» забросил 11 трехочковых в 1-й четверти 4-го матча с «Филадельфией» и повторил рекорд НБА
10 мая, 20:53Видео
«Майк дерьмово справился, но игроки тащат его огромную задницу». Браун вмешался в интервью Карла-Энтони Таунса
9 мая, 20:05
Фанаты «Нью-Йорка» «захватили» домашнюю арену «Филадельфии», несмотря на призывы Джоэла Эмбиида
9 мая, 08:07Видео
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
6 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
17 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
30 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
46 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
56 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем