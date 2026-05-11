Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем Наза Рида

Вембаньяму впервые удалили из игры.

В одном из моментов четвертой игры против «Миннесоты» звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма ударил локтем центрового «Вулвс» Наза Рида в область шеи.

После просмотра повтора судьи выписали Вембаньяме неспортивный фол второй степени, означающий автоматическое удаление, которое стало первым в карьере француза.

Вембаньяма, видимо, не знал правила в точности, поэтому дополнительно поинтересовался у товарища по команде, что означает неспортивный второй степени.

За 12 минут на паркете центровой успел отметиться 4 очками и 4 подборами.

Без помощи Вембаньямы «Сперс» проиграли матч (109:114), счет в серии сравнялся – 2-2.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Продуктивное лето всё-таки у Витька вышло. У Хакима научился спинмувам, у Гарнетта - набрасывать на вентилятор, в Шаолине подтянул ОФП. Судя по эпизоду, он по пути ещё заехал в Альбукерке к Джону Джонсу.
Макдэниелс рэндл и рид стабильно бьют и провоцируют безнаказанно, виктор к сожалению не сдержался
Ответ Михаил Клинчаев
Вы попутали берега. Почитайте кучу заплюсованных мнений, что только Окле позволяют бить соперников, и никому другому.
Ответ Михаил Клинчаев
Ну это плей-офф называется. Не обязательно с локтя в бороду давать.
Да, сложно сдержаться, когда с промежутком в пару секунд тебя хватают за яйца, потом дают в рыло и пытаются руку оторвать, а судья не свистит.
Логичный итог непрерывных провокаций и домашнего судейства. В прошлом матче он так на эмоциях бросил кирпич и запустил практически камбек соперника. Но выводов не сделал.
С судейством лиге нужно что-то делать.
Если бы это сделал я,дискву дали бы на весь сезон))
Ответ Artest
Так сносил же голову Хардену в своё время, на весь сезон дискву не дали)
Ответ Hansbrough
Там по сумме нарушений вполне на сезончик наберётся))
А мог бы и голову откусить, Богомол инопланетный
За такую грязь нужно давать дискву на пару матчей, чтобы не повадно было. Так и убить человека можно. Но не верю в то что у лиги хватит кохонес дать дискву, а значит безнаказанность будет процветать.
Ответ PredatorMax
В том числе Риду и Макдениелсу, чтобы своими цепкими руками "в рамках правил" не провоцировали отмашек
Ответ PredatorMax
В НБА есть такое – количество таких нарушений за конкретным человеком. Проще говоря, если бы это был бы Грин – его бы удалили на следующую игру. Здесь человек делает грязь впервые – поэтому лига должна простить.
Судьи решили в начале матча давать играть сверхжестко, Миннесота этим воспользовалась. Виктор сорвался зря.
Деды и бабки сидящие в первом ряду в #### от этого
Ответ Олег Попов
Да вообще если контингент глянуть, так на трибунах там одни скуфы с хот-догами и пивом.
В Шаолине плохому не научат ...
