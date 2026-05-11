Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем Наза Рида
Вембаньяму впервые удалили из игры.
В одном из моментов четвертой игры против «Миннесоты» звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма ударил локтем центрового «Вулвс» Наза Рида в область шеи.
После просмотра повтора судьи выписали Вембаньяме неспортивный фол второй степени, означающий автоматическое удаление, которое стало первым в карьере француза.
Вембаньяма, видимо, не знал правила в точности, поэтому дополнительно поинтересовался у товарища по команде, что означает неспортивный второй степени.
За 12 минут на паркете центровой успел отметиться 4 очками и 4 подборами.
Без помощи Вембаньямы «Сперс» проиграли матч (109:114), счет в серии сравнялся – 2-2.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
72 комментария
С судейством лиге нужно что-то делать.