  • Гитис Масюлис сфотографировался голым с трофеем Лиги чемпионов, повторив культовый снимок своего отца
Масюлис-младший повторил фото легендарное фото своего отца.

Вчера «Ритас» стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов, отыгравшись с «-20» в финале против АЕКа (92:86, ОТ).

После матча форвард триумфаторов Гитис Масюлис решил повторить культовый снимок своего отца, Томаса Масюлиса, сфотографировавшись голым с завоеванным трофеем.

Масюлис-старший впервые сделал такую фотографию в 1999 году после победы в Евролиге с «Жальгирисом», а в 2025-м повторил кадр после успеха с «Фенербахче».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Гитиса Масюлиса
прикрыл свой масюсенький масюлис.
Порнография на Спортсе)
Материалы по теме
Лига чемпионов. Финал. 23 очка Лукошюса принесли «Ритасу» победу над АЕКом в овертайме, 23 очка Пэтти Миллса не помогли «Тенерифе» в матче за 3-е место с «Уникахой»
9 мая, 20:20
