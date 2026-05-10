Гитис Масюлис сфотографировался голым с трофеем Лиги чемпионов, повторив культовый снимок своего отца

Масюлис-младший повторил фото легендарное фото своего отца.

Вчера «Ритас » стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов, отыгравшись с «-20» в финале против АЕКа (92:86, ОТ).

После матча форвард триумфаторов Гитис Масюлис решил повторить культовый снимок своего отца, Томаса Масюлиса , сфотографировавшись голым с завоеванным трофеем.

Масюлис-старший впервые сделал такую фотографию в 1999 году после победы в Евролиге с «Жальгирисом», а в 2025-м повторил кадр после успеха с «Фенербахче».