Гитис Масюлис сфотографировался голым с трофеем Лиги чемпионов, повторив культовый снимок своего отца
Масюлис-младший повторил фото легендарное фото своего отца.
Вчера «Ритас» стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов, отыгравшись с «-20» в финале против АЕКа (92:86, ОТ).
После матча форвард триумфаторов Гитис Масюлис решил повторить культовый снимок своего отца, Томаса Масюлиса, сфотографировавшись голым с завоеванным трофеем.
Масюлис-старший впервые сделал такую фотографию в 1999 году после победы в Евролиге с «Жальгирисом», а в 2025-м повторил кадр после успеха с «Фенербахче».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Гитиса Масюлиса
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Pisulis
прикрыл свой масюсенький масюлис.
Порнография на Спортсе)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем