Марк Дэйгнолт: «Защита против Эйтона – наш приоритет. Нам нужно держать его под контролем»

Дэйгнолт: Защита против Эйтона – наш приоритет.

Перед третьей игрой серии против «Лейкерс » главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт отметил важность сдерживания центрового «озерников» Деандре Эйтона .

«Очевидно, защита против Эйтона – наш приоритет. Он очень талантливый игрок с отличными габаритами, чувством мяча и руками. Когда оцениваешь, что нужно сделать против этой команды, чтобы получить преимущество, его сдерживание в топе списка.

Безусловно, многие атаки начинаются с Остина Ривза и Леброна Джеймса, но Эйтон находится на следующем уровне среди игроков их команды, которые могут серьезно навредить, что он и доказал. Я согласен с вами насчет серии с «Хьюстоном» – он был невероятно эффективен. В третьем, кажется, матче он показал что-то невероятное.

Мы понимаем, на что он способен, и нам нужно держать его под контролем», – сказал тренер.

За серию против «Тандер» Эйтон выдает в среднем 7,7 очка (39,3% с игры) и 9,3 подбора за 25,8 минуты на паркете.