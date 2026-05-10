Марк Дэйгнолт: «Защита против Эйтона – наш приоритет. Нам нужно держать его под контролем»
Перед третьей игрой серии против «Лейкерс» главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт отметил важность сдерживания центрового «озерников» Деандре Эйтона.
«Очевидно, защита против Эйтона – наш приоритет. Он очень талантливый игрок с отличными габаритами, чувством мяча и руками. Когда оцениваешь, что нужно сделать против этой команды, чтобы получить преимущество, его сдерживание в топе списка.
Безусловно, многие атаки начинаются с Остина Ривза и Леброна Джеймса, но Эйтон находится на следующем уровне среди игроков их команды, которые могут серьезно навредить, что он и доказал. Я согласен с вами насчет серии с «Хьюстоном» – он был невероятно эффективен. В третьем, кажется, матче он показал что-то невероятное.
Мы понимаем, на что он способен, и нам нужно держать его под контролем», – сказал тренер.
За серию против «Тандер» Эйтон выдает в среднем 7,7 очка (39,3% с игры) и 9,3 подбора за 25,8 минуты на паркете.