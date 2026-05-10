12

Марк Дэйгнолт: «Защита против Эйтона – наш приоритет. Нам нужно держать его под контролем»

Дэйгнолт: Защита против Эйтона – наш приоритет.

Перед третьей игрой серии против «Лейкерс» главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт отметил важность сдерживания центрового «озерников» Деандре Эйтона.

«Очевидно, защита против Эйтона – наш приоритет. Он очень талантливый игрок с отличными габаритами, чувством мяча и руками. Когда оцениваешь, что нужно сделать против этой команды, чтобы получить преимущество, его сдерживание в топе списка.

Безусловно, многие атаки начинаются с Остина Ривза и Леброна Джеймса, но Эйтон находится на следующем уровне среди игроков их команды, которые могут серьезно навредить, что он и доказал. Я согласен с вами насчет серии с «Хьюстоном» – он был невероятно эффективен. В третьем, кажется, матче он показал что-то невероятное.

Мы понимаем, на что он способен, и нам нужно держать его под контролем», – сказал тренер.

За серию против «Тандер» Эйтон выдает в среднем 7,7 очка (39,3% с игры) и 9,3 подбора за 25,8 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Марка Дэйгнолта
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoЛейкерс
logoМарк Дэйгнолт
logoНБА
logoДеандре Эйтон
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Троллит Клинта Капеллу 0,33
ОКС просто невероятно глубокая команда, ед. почему ЛАЛ хоть как-то пол игры держались - Шэй мазал свои броски.
Ответ Korban Cobain
ОКС просто невероятно глубокая команда, ед. почему ЛАЛ хоть как-то пол игры держались - Шэй мазал свои броски.
Так он и мазал, потому что на нем сдваивались часто
Ответ Геннадий Гусев
Так он и мазал, потому что на нем сдваивались часто
заметили, что он за бедро держится..все кроме Смарта держали его хейхово))
Комично звучат эти слова после игры в которой Деандре не мог нормально ни один алей-уп завершить и кинул сквозняк с дистанции 1 метра от кольца
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик об «Оклахоме»: «Отличная команда. Все еще считаю, что мы можем обыграть их»
10 мая, 04:44
Леброн Джеймс о сравнении «Тандер» с чемпионскими «Буллс» и «Уорриорз»: «Они очень хороши»
10 мая, 04:34
«Оклахома» стала 6-м действующим чемпионом НБА, который начал плей-офф с результатом 7-0
10 мая, 04:25
Рекомендуем
Главные новости
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
9 минут назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
26 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
29 минут назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
56 минут назад
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем