Кейд Каннингем после первого поражения в серии с «Кэвз»: «Сохраняем оптимизм и все еще довольны нашим текущим положением»
Кейд Каннингем отреагировал на упущенную возможность повести 3-0 в серии.
По словам лидера «Пистонс» Кейда Каннингема, команда спокойно восприняла неудачу в третьем матче серии с «Кавальерс», когда неудачно провела концовку и уступила 109:116, 2-1.
Каннингем оформил трипл-дабл – 27 очков, 10 подборов и 10 передач.
«Мы дали им слишком много свободы. Хорошо смотрелись в третьей четверти, но в конце четвертой они вернулись в игру. В третьей же нам здорово удавалось исполнять задуманное.
Безусловно, мы сохраняем оптимизм. Нас устраивает текущее положение дел. И мы удовлетворены тем, как играем в баскетбол… В будущем постараемся до конца следовать плану и выигрывать такие матчи. Сложная получилась игра, хотя мы рассчитывали забрать и ее. Но что есть, то есть, нужно извлечь из этого урок», – заявил Каннингем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Хантера Паттерсона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем