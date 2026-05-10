Люк Кеннард: «Дончич сейчас пашет как проклятый, чтобы вернуться»

Защитник «Лейкерс» Люк Кеннард заявил, что звезда Лука Дончич делает все возможное, чтобы вернуться к играм как можно скорее.

«Если бы с нами на площадке был лучший бомбардир лиги, то это определенно поменяло бы динамику всей команды. Мы это понимаем, и, очевидно, мы скучаем по нему.

Дончич сейчас пашет как проклятый, чтобы вернуться», – отметил Кеннард.

Словенская суперзвезда не играет с начала апреля после растяжения задней поверхности бедра второй степени. 

Без него «Лейкерс» справились с «Хьюстоном» в первом раунде (4-2), но серия против «Оклахомы» складывается не в их пользу (0-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Бенджамина Ройера в соцсети X
может пора уже перестать пахать как проклятый, а спокойно готовиться к следующему сезону?
Ответ Курье Хамес
Дак так оно и будет, все равно не вернётся в этом сезоне
Не имеет смысла ставить Дончича на 4 игру. Пусть восстанавливается до следующего сезона. Интересно, как Пелинка разбирается с новыми контрактами Ривза и Леброна
Ответ Денис Малинин
Разбираться? Он клоун, если не подарок лиги в виде дончича уже бы уволили, в клубе изначально был потому что был агентом кобе. По факту норм трейда не проводит, берет списанных игроков (Кармело, драмонд, харел, газоль, ариза,бамба, лонни уокер и тд

либо тех кто выстрелил где-то по оверпрайсу и далее как обычно провал (вестбрук, Винсент и тд)
Вернется, а там и Леброна нет и Ривза нет.
Пусть спокойно готовится к следующему сезону. Этот, по сути, закончен.
Поздняк метаться. Надо быть реалистами. Для Лейкерс единственная разумная стратегия на следующий сезон - готовить состав к противостоянию именно с Оклахомой, так как все остальные проходимы. А пока что Леброн сыграл 300 игр в плей-офф - рекорд НБА, который тоже фиг кто побьёт, да 3 очка ему осталось до 8500 очков в плей-офф, что тоже, скорее всего, уже никому будет не под силу
Ответ Kimb
Свип будет
Ответ Kimb
Лейкерс молодцы, но что бы бороться с Оклой и Дончичу придется меняться. Окла и Шей показывают как устроены побеждающие команды. Звезда это просто одно из звеньев командной игры. Что бы бороться за победу на западе нужен состав где Леброн и Ривз просто качественные ролевики.
Вернутся куда?
Ответ Budabuda
В Словению)
Боюсь уже поздно, Ривз вон вернулся, но лучше бы не возвращался...
За 2года, 5игр в ПО, для франчайза Лейкерс это мало.
Зачем Пончич на выездные игры летал? Лежал бы у себя дома в криокамерах, было бы намного лучше
