Люк Кеннард: «Дончич сейчас пашет как проклятый, чтобы вернуться»

Кеннард: Дончич сейчас пашет как проклятый, чтобы вернуться.

Защитник «Лейкерс» Люк Кеннард заявил, что звезда Лука Дончич делает все возможное, чтобы вернуться к играм как можно скорее.

«Если бы с нами на площадке был лучший бомбардир лиги, то это определенно поменяло бы динамику всей команды. Мы это понимаем, и, очевидно, мы скучаем по нему.

Дончич сейчас пашет как проклятый, чтобы вернуться», – отметил Кеннард.

Словенская суперзвезда не играет с начала апреля после растяжения задней поверхности бедра второй степени.

Без него «Лейкерс » справились с «Хьюстоном» в первом раунде (4-2), но серия против «Оклахомы» складывается не в их пользу (0-3).