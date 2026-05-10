Остин Ривз об «Оклахоме»: «Их игроки идеально подходят друг другу»

Остин Ривз объяснил, почему сложно играть против «Оклахомы».

Форвард «Лейкерс » Остин Ривз отдал должное «Тандер» после поражения в третьем матче серии (108:131, 0-3).

«У них сплоченная команда, собранные в составе игроки идеально подходят друг другу. Победить их очень сложно. Всем этим руководит отличный тренерский штаб, эти люди отлично справляются с управлением игрой.

Мы уступаем в серии 0-3, но это не значит, что мы сдаемся. После игры мы сказали друг другу в раздевалке, что продолжим борьбу. Выйдем с максимальным настроем на следующий матч», – заявил Ривз.