Остин Ривз об «Оклахоме»: «Их игроки идеально подходят друг другу»
Остин Ривз объяснил, почему сложно играть против «Оклахомы».
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз отдал должное «Тандер» после поражения в третьем матче серии (108:131, 0-3).
«У них сплоченная команда, собранные в составе игроки идеально подходят друг другу. Победить их очень сложно. Всем этим руководит отличный тренерский штаб, эти люди отлично справляются с управлением игрой.
Мы уступаем в серии 0-3, но это не значит, что мы сдаемся. После игры мы сказали друг другу в раздевалке, что продолжим борьбу. Выйдем с максимальным настроем на следующий матч», – заявил Ривз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Spectrum SportsNet
14 комментариев
Да тут и с Дончичем отлетели бы 1-4, скорее всего, без нормального большого вообще ловить нечего, их не перебросать + уже опыт и 2 семиматчевые серии в том году. Болею за Сан-Антонио, но, боюсь, в этом году не хватит глубины, если ещё дойдем, а вот с прогрессом Картера Браяна и Харпера можно на равных поиграть.
Это еще у ШГА не летело
ШГА Смит неплохо прихватил вот и "не летело".
при всём этом они вообще не интересны, не похожи на династию. ну а так я рад за Оклахому. небольшой город в крохотном штате где-то за пазухой у Техаса, великолепные выборы на драфте, великолепный менеджент. потерять Дюранта, Черепашку и Хардена, и при этом стать только сильнее
а Сперс интересны были?
при всём этом они вообще не интересны, не похожи на династию. ну а так я рад за Оклахому. небольшой город в крохотном штате где-то за пазухой у Техаса, великолепные выборы на драфте, великолепный менеджент. потерять Дюранта, Черепашку и Хардена, и при этом стать только сильнее
Похожи на ПСЖ в футболе
Прикольно что Ривс, как и Букер после третьей игры, меняет тональность и тему с «судьи» на «соперник сильный»
их игроки трайхардят в защите
Айзея уже не очень молодой )
он в тайм-лайне с Шэем. С другой стороны, ничего не помешает Прести взять кого помоложе с его-то пиками
Даже братьев нет
