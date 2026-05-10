14

Остин Ривз об «Оклахоме»: «Их игроки идеально подходят друг другу»

Остин Ривз объяснил, почему сложно играть против «Оклахомы».

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз отдал должное «Тандер» после поражения в третьем матче серии (108:131, 0-3).

«У них сплоченная команда, собранные в составе игроки идеально подходят друг другу. Победить их очень сложно. Всем этим руководит отличный тренерский штаб, эти люди отлично справляются с управлением игрой.

Мы уступаем в серии 0-3, но это не значит, что мы сдаемся. После игры мы сказали друг другу в раздевалке, что продолжим борьбу. Выйдем с максимальным настроем на следующий матч», – заявил Ривз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Spectrum SportsNet
logoОстин Ривз
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoЛейкерс
logoНБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да тут и с Дончичем отлетели бы 1-4, скорее всего, без нормального большого вообще ловить нечего, их не перебросать + уже опыт и 2 семиматчевые серии в том году. Болею за Сан-Антонио, но, боюсь, в этом году не хватит глубины, если ещё дойдем, а вот с прогрессом Картера Браяна и Харпера можно на равных поиграть.
Это еще у ШГА не летело
Ответ Rodbert
Это еще у ШГА не летело
ШГА Смит неплохо прихватил вот и "не летело".
при всём этом они вообще не интересны, не похожи на династию. ну а так я рад за Оклахому. небольшой город в крохотном штате где-то за пазухой у Техаса, великолепные выборы на драфте, великолепный менеджент. потерять Дюранта, Черепашку и Хардена, и при этом стать только сильнее
Ответ Rain
при всём этом они вообще не интересны, не похожи на династию. ну а так я рад за Оклахому. небольшой город в крохотном штате где-то за пазухой у Техаса, великолепные выборы на драфте, великолепный менеджент. потерять Дюранта, Черепашку и Хардена, и при этом стать только сильнее
а Сперс интересны были?
Ответ Rain
при всём этом они вообще не интересны, не похожи на династию. ну а так я рад за Оклахому. небольшой город в крохотном штате где-то за пазухой у Техаса, великолепные выборы на драфте, великолепный менеджент. потерять Дюранта, Черепашку и Хардена, и при этом стать только сильнее
Похожи на ПСЖ в футболе
Прикольно что Ривс, как и Букер после третьей игры, меняет тональность и тему с «судьи» на «соперник сильный»
их игроки трайхардят в защите
Комментарий удален пользователем
Ответ Kimb
Комментарий удален пользователем
Айзея уже не очень молодой )
Ответ norg
Айзея уже не очень молодой )
он в тайм-лайне с Шэем. С другой стороны, ничего не помешает Прести взять кого помоложе с его-то пиками
Даже братьев нет
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деандре Эйтон получил фол на первой секунде матча
10 мая, 06:50Видео
Баркли принес метлу в студию Inside the NBA после третьего поражения «Лейкерс» в серии
10 мая, 06:49Видео
Леброн Джеймс о 0-3 в серии: «Я не злюсь и не расстроен. Мы еще боремся, и это все, о чем можно просить»
10 мая, 06:20
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
10 мая, 05:40
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
14 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
22 минуты назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
39 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
42 минуты назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем