Шэй Гилджес-Александер об игре в серии с «Лейкерс»: «Не лучшие мои выступления, но я был полезен. Готов к такому хоть до конца карьеры, если продолжим побеждать»
ШГА отреагировал на не самую яркую игру в серии с «Лейкерс».
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер четко дал понять, что его приоритетом является результат команды.
В третьем матче с «Лейкерс» (131:108, 3-0) канадец выдал свой лучший результат по набранным очкам за всю серию (23 очка, 9 передач), несмотря смазанные 9 из 11 бросков со старта игры.
«Не лучшие из моих выступлений, безусловно, но я был полезен, помогал команде побеждать. А это самое важное.
Если бы оставшаяся часть плей-офф или вся моя карьера выглядели так же, как это было в последних матчах, я был бы удовлетворен, потому что мы выигрывали», – заявил действующий MVP НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Это реально какая то читерская команда. Вторая звезда не играет, первая звезда выдает 2-11 на старте и команда всё равно впереди. Там запас ппц какой, я до сих пор не понимаю как они в прошлом году Индиане в финале три матча отдали
В том году не было ещё уверенности, сами в первый раз так далеко зашли.
Это и есть глубина состава, над чем менеджмент отлично потрудился. Титулы берёт менеджмент, об этом ещё Джерри Краузе говорил
Слабо выглядит ,но команда выручает. Вообще, Смарт эффективно против Шея играет,надо отдать должное.Лучшая его опека со времен Пи Джей Вашингтона.
И Денверу три игры проиграли. А Индиана, если бы не травма Халибёртона в седьмой игре, могла и титул взять. Всё решают детали.
