Шэй Гилджес-Александер об игре в серии с «Лейкерс»: «Не лучшие мои выступления, но я был полезен. Готов к такому хоть до конца карьеры, если продолжим побеждать»

ШГА отреагировал на не самую яркую игру в серии с «Лейкерс».

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер четко дал понять, что его приоритетом является результат команды.

В третьем матче с «Лейкерс » (131:108, 3-0) канадец выдал свой лучший результат по набранным очкам за всю серию (23 очка, 9 передач), несмотря смазанные 9 из 11 бросков со старта игры.

«Не лучшие из моих выступлений, безусловно, но я был полезен, помогал команде побеждать. А это самое важное.

Если бы оставшаяся часть плей-офф или вся моя карьера выглядели так же, как это было в последних матчах, я был бы удовлетворен, потому что мы выигрывали», – заявил действующий MVP НБА .