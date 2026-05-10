  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэй Гилджес-Александер об игре в серии с «Лейкерс»: «Не лучшие мои выступления, но я был полезен. Готов к такому хоть до конца карьеры, если продолжим побеждать»
11

Шэй Гилджес-Александер об игре в серии с «Лейкерс»: «Не лучшие мои выступления, но я был полезен. Готов к такому хоть до конца карьеры, если продолжим побеждать»

ШГА отреагировал на не самую яркую игру в серии с «Лейкерс».

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер четко дал понять, что его приоритетом является результат команды.

В третьем матче с «Лейкерс» (131:108, 3-0) канадец выдал свой лучший результат по набранным очкам за всю серию (23 очка, 9 передач), несмотря смазанные 9 из 11 бросков со старта игры.

«Не лучшие из моих выступлений, безусловно, но я был полезен, помогал команде побеждать. А это самое важное.

Если бы оставшаяся часть плей-офф или вся моя карьера выглядели так же, как это было в последних матчах, я был бы удовлетворен, потому что мы выигрывали», – заявил действующий MVP НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoОклахома-Сити
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это реально какая то читерская команда. Вторая звезда не играет, первая звезда выдает 2-11 на старте и команда всё равно впереди. Там запас ппц какой, я до сих пор не понимаю как они в прошлом году Индиане в финале три матча отдали
Ответ Insamo217
Это реально какая то читерская команда. Вторая звезда не играет, первая звезда выдает 2-11 на старте и команда всё равно впереди. Там запас ппц какой, я до сих пор не понимаю как они в прошлом году Индиане в финале три матча отдали
В том году не было ещё уверенности, сами в первый раз так далеко зашли.
Ответ Insamo217
Это реально какая то читерская команда. Вторая звезда не играет, первая звезда выдает 2-11 на старте и команда всё равно впереди. Там запас ппц какой, я до сих пор не понимаю как они в прошлом году Индиане в финале три матча отдали
Это и есть глубина состава, над чем менеджмент отлично потрудился. Титулы берёт менеджмент, об этом ещё Джерри Краузе говорил
Слабо выглядит ,но команда выручает. Вообще, Смарт эффективно против Шея играет,надо отдать должное.Лучшая его опека со времен Пи Джей Вашингтона.
И Денверу три игры проиграли. А Индиана, если бы не травма Халибёртона в седьмой игре, могла и титул взять. Всё решают детали.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер о преимуществе «Тандер» над «Лейкерс»: «В баскетболе обычно побеждает та команда, которая играет более жестко»
8 мая, 08:07
Стивен Эй Смит: «Оклахома» прошла бы «Лейкерс» даже без ШГА»
8 мая, 07:32
Джей Джей Редик: «Свистите, когда «Тандер» фолят. Потому что они фолят. За касание ШГА сразу фол, наших просто валят с ног и тишина»
8 мая, 05:59
Шэй Гилджес-Александер зажал руку Остина Ривза и получил неспортивный
8 мая, 05:06Видео
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
14 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
22 минуты назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
39 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
42 минуты назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем